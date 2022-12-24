Подрыв коллаборантов в Мелитополе: автомобилем пользовались два вида спецслужб

В Мелитополе 23 декабря взорвался автомобиль коллаборантов. Полицейскому-предателю оторвало ногу. Интересно, что машиной пользовались два вида спецслужб.

Автомобилем, который взорвали в Мелитополе, пользовались сотрудники ФСБ и коллаборант, возглавивший во время оккупации линейный отдел полиции. Об этом в эфире национального телемарафона рассказал мэр Мелитополя Иван Федоров.

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Кто именно пользовался авто до взрыва

Иван Федоров рассказал, что при взрыве в автомобиле находились два человека. Мэр отметил, что машиной пользовались два вида спецслужб.

На этом автомобиле регулярно ездили сотрудники ФСБ. Они были известны в Мелитополе тем, что приезжали в церкви и терроризировали священнослужителей. Нескольких из них ФСБ-шники даже взяли в плен, а позже депортировали.

Кроме того, машиной пользовался местный коллаборант. Ранее он работал в украинских службах и выполнял функции контроля внутренней безопасности в полиции. Во время оккупации он изменил Украине и перешел на сторону врага. Коллаборант исполнял обязанности руководителя линейного отдела, отметил Федоров.

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"Пострадавший" находится в реанимации

Мэр Мелитополя отметил, что один из пострадавших находится на больничном в реанимации. Ходить он уже не сможет.

Это пример того, что точно никто (из коллаборантов – 24 канал) не скроется, не сможет избежать ответственности. Кто-то будет сидеть в тюрьме, кто-то – под следствием, а кто-то таким образом, как вчерашние коллаборанты, будет на больничной койке в "лучшем случае",

– подытожил городской голова Мелитополя.

Также он добавил, что оккупанты принимают чрезмерные меры безопасности и продолжают террор мирного населения. Захватчики проводят фильтрацию. Ситуация накаляется тем, что город почти полностью закрыт. Так что ни въехать, ни уехать невозможно. Оккупанты держат людей в заложниках.​

Коротко о взрыве авто коллаборантов в Мелитополе