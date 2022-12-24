Подрыв коллаборантов в Мелитополе: автомобилем пользовались два вида спецслужб
В Мелитополе 23 декабря взорвался автомобиль коллаборантов. Полицейскому-предателю оторвало ногу. Интересно, что машиной пользовались два вида спецслужб.
Автомобилем, который взорвали в Мелитополе, пользовались сотрудники ФСБ и коллаборант, возглавивший во время оккупации линейный отдел полиции. Об этом в эфире национального телемарафона рассказал мэр Мелитополя Иван Федоров.
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Кто именно пользовался авто до взрыва
Иван Федоров рассказал, что при взрыве в автомобиле находились два человека. Мэр отметил, что машиной пользовались два вида спецслужб.
На этом автомобиле регулярно ездили сотрудники ФСБ. Они были известны в Мелитополе тем, что приезжали в церкви и терроризировали священнослужителей. Нескольких из них ФСБ-шники даже взяли в плен, а позже депортировали.
Кроме того, машиной пользовался местный коллаборант. Ранее он работал в украинских службах и выполнял функции контроля внутренней безопасности в полиции. Во время оккупации он изменил Украине и перешел на сторону врага. Коллаборант исполнял обязанности руководителя линейного отдела, отметил Федоров.
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"Пострадавший" находится в реанимации
Мэр Мелитополя отметил, что один из пострадавших находится на больничном в реанимации. Ходить он уже не сможет.
Это пример того, что точно никто (из коллаборантов – 24 канал) не скроется, не сможет избежать ответственности. Кто-то будет сидеть в тюрьме, кто-то – под следствием, а кто-то таким образом, как вчерашние коллаборанты, будет на больничной койке в "лучшем случае",
– подытожил городской голова Мелитополя.
Также он добавил, что оккупанты принимают чрезмерные меры безопасности и продолжают террор мирного населения. Захватчики проводят фильтрацию. Ситуация накаляется тем, что город почти полностью закрыт. Так что ни въехать, ни уехать невозможно. Оккупанты держат людей в заложниках.
Коротко о взрыве авто коллаборантов в Мелитополе
- 23 декабря в Мелитополе перед входом в парк Горького прогремел взрыв. Взорвался автомобиль Renault Duster. Оккупанты сначала традиционно врали, будто никто не пострадал. Впрочем, позже сообщили о двух травмированных.
- В сети показали фото горящего автомобиля.
- Пропагандисты заверили, что в машине находились сотрудники российских спецслужб.
- Среди "пострадавших" в результате взрыва полицейский-коллаборант. Вероятно, речь идет о бывшем сотруднике внутренней безопасности Национальной полиции Андрее Блавацком. Впрочем, Федоров отметил, что следует дождаться официального подтверждения.
- В результате взрыва предателю оторвало ногу.