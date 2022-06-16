Мелитопольские фермеры отравили российских военных черешней, – мэр

Среди российских захватчиков, осевших во временно оккупированном Мелитополе. наблюдаются случаи массового отравления. Как оказалось, таким образом местные фермеры протестуют против ворвавшегося на их земли преступного режима.

Об этом в эфире национального телемарафона рассказал мэр Мелитополя Иван Федоров, сообщает 24 канал. Он отметил, что 99% оставшихся в городе жителей сопротивляются оккупации.

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В Мелитополе процветает партизанское движение

Федоров рассказал, что партизанское движение в Мелитополе – это правило. Сопротивление украинцев разное и уникальное. И недавно обработанная черешня, спровоцировавшая массовое отравление у россиян, – прекрасное тому доказательство.

Мэр Мелитополя рассказал, что фермеры специально обработали ягоды, поскольку уже хорошо изучили поведение кафиров и заранее знали, что россияне захотят украсть все до последнего, что дает украинская земля.

Это очередная разновидность партизанского движения, сопротивления, которое сегодня работает на территории Мелитопольского района. Не надо у нас ничего воровать, это все выращивалось силами наших фермеров,

– рассказал Федоров.

Кроме того, он рассказал, что мелитопольцы полностью проигнорировали празднование России.

"Вся страна видела – в минувшее воскресенье в очереди за паспортом было 15 человек из 70 тысяч жителей, оставшихся во временно оккупированном городе", – отметил он.

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Ранее россияне "национализировали" "Мелитопольскую черешню" – самое большое в Украине хозяйство по выращиванию ягод. Федоров рассказал, что 2 основных предприятия, выращивающих черешни, уже почти полностью разграблены. Россияне ничего не оставляют – они забирают 100% урожая. Кроме того, на предприятия захватчики поставили свое псевдоруководство.

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Оккупанты вывозят семена подсолнечника

Российские захватчики пытаются похитить всю продукцию, которая ценна не только на украинских, но и на международных рынках. Да, из Мелитополя массово вывозят семена подсолнечника. Федоров отметил, что кафиры начинали с зерна, потом начали воровать наши ягоды и фрукты. Теперь враг вывозит семена. Причем делает это массово не автомобильным транспортом, а целыми вагонами.

Везут семена на территорию оккупированного Крыма. Куда дальше – неизвестно.

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