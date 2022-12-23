В знак солидарности с Украиной: лидер Италии призвала людей ежедневно на час выключать свет

Ситуация в энергосистеме Украины все еще критическая, поэтому у миллионов украинцев ежедневно нет света по несколько часов. Премьер-министр Италии обратилась к гражданам своего государства и призвала их быть солидарными с Украиной.

Вполне реальный сценарий, что энергетикам удастся стабилизировать ситуацию со светом к лету 2023 года Однако нужно, чтобы Россию перестала обстреливать критическую инфраструктуру. А пока это происходит, весь мир не устает выражать свою поддержку Украине, в частности, это делает глава правительства Италии Джорджа Мэлони.

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Италия должна понять, что проходит Украина

В четверг, 22 декабря, Мэлони, выступая в Риме на собрании итальянских послов, предложила итальянцам выключать газ и электричество у себя в домах на один час в день. Это мелочь, однако такой жест, по ее словам, будет свидетельствовать о солидарности Италии с Украиной. Очевидно, это заявление она сделала потому, что наше государство уже 10 месяцев проявляет героизм, противостоя российской агрессии.

Чтобы понять, через что проходят украинцы, я прошу всех итальянцев выключить все источники энергии на один час в день,

– сказала чиновник.

Следует также упомянуть, что Мэлони возглавила правительство относительно недавно – всего осенью этого года – и ее партию "Братья Италии" западные СМИ называют ультраправой.

Собственно, политические силы, вроде этой, в основном сосредотачивают свою деятельность на решении внутриполитических проблем, однако, со слов действующей премьер-министра, можно понять, что ее партия не только ставит в приоритет национализм и патриотизм в отношении Италии, но и изрядно уважает национализм украинцев, защищающих свою свободу и любовь к своей стране.

Во время своего выступления Мэлони пообещала продолжать предоставлять оружие ВСУ, несмотря на дискуссии по этому вопросу в господствующей коалиции. Кстати, недавно сенат Италии одобрил решение о поставках Украине оружия в следующем году.

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Как мир демонстрирует солидарность с Украиной

Недавно Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что в ночь на 22 декабря 60 самых известных локации мира выключили свет, чтобы поддержать нашу страну. Кроме того, он отметил, что лучше сидеть без газоснабжения и электроснабжения, чем быть оккупированными россиянами. Очевидно, это понимает все цивилизованное мировое сообщество.