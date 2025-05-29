Страх России присылать Украине свой "меморандум" свидетельствует, что он наполнен ультиматумами, – МИД

В России избегают отправки "меморандума" о временном перемирии, но вместо этого предлагают провести новый раунд переговоров в Стамбуле. В МИД Украины отметили, что нежелание передавать документ свидетельствует, что он наполнен ультиматумами.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение спикера Министерства иностранных дел Украины Георгия Тихого.

Важно Документ, что передали России, содержит четкие шаги к прекращению огня, – советник Зеленского

В МИД ответили на упреки Пескова

Украина призвала Россию немедленно передать так называемый "меморандум" о прекращении огня. Впрочем, в Кремле назвали такое требование "не конструктивным", и вместо этого призвали провести новый раунд переговоров в Стамбуле. Новую встречу россияне предлагают провести уже в понедельник, 2 июня.

В МИД Украины в ответ на это отметили, что страх России передавать так называемый "меморандум" о прекращении огня указывает лишь на то, что он наполнен нереалистичными ультиматумами.

В России боятся признать, что тормозят мирный процесс. Они должны немедленно принять этот документ, как ранее сказал министр иностранных дел Андрей Сибига и прекратить играть в игры,

– подчеркнул Тихий.

Представитель МИД добавил, что такая риторика Кремля также указывает на то, что следующий раунд переговоров в Стамбуле может оказаться нерезультативным и пустым.

Ранее министр обороны Рустем Умеров сообщил, что Украина уже передала России свой вариант "меморандума" о прекращении огня. Однако в Кремле в ответ не передали свой вариант документа, что является очередным свидетельством попытки затянуть мирный процесс.