Россия в понедельник, 2 июня, опубликовала свой "меморандум" об окончании войны. У спикера Кремля Дмитрия Пескова спросили, "зачем это было сделано".

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

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"Никаких утечек не было"

Песков заявил росСМИ, что сначала "меморандум" в закрытом режиме передали украинской стороне, затем состоялось обсуждение и "де-факто публикация украинского документа".

А опубликовать решил российский "меморандум" сам глава делегации Мединский.

Хотя он был опубликован до того, как сели за стол переговоров. Обсуждение по нему первое состоялось, было принято такое решение. Главой нашей переговорной группы,

– сказал приспешник Путина.

Он заверил, что российский "меморандум" передавался в закрытом режиме и что до этого "никаких утечек не было".

Это при том, что Россия обещала опубликовать документ сразу после большого обмена, который прошел 23 – 25 мая. Однако все это время, вплоть до дня второго тура переговоров в Стамбуле, этого не делала.

Напомним, что опубликованный "меморандум" имеет неприемлемые требования, в частности, вывода ВСУ, нейтралитет и безъядерный статус Украины, снятие санкций, обеспечение прав и свобод русскоязычного населения, снятие ограничений на деятельность УПЦ и тому подобное.