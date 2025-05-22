Владимир Путин на днях заявлял, что, мол, Россия готова подписать с Украиной меморандум, который в будущем может привести к соглашению о мире. Однако теперь в Кремле придумала причину, чтобы сорвать возможное подписание документа.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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Что в России делают, чтобы не подписывать меморандум с Украиной

Директор правового департамента МИД России Максим Мусихин в комментарии пропагандистам заявил, что, мол, для подписания меморандума необходима "новая власть" в Украине. По словам прихвостня Путина, председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук "может не подойти на роль подписанта", а Владимир Зеленский якобы является нелегитимным.

Важно то, чья подпись (будет на документах – 24 Канал), потому что сейчас нынешний их руководитель уже давно потерял даже внутреннюю легитимность, не то что внешнюю. Соответственно, могут быть проблемы с действительностью любого договора, который подписывается таким лицом,

– отметил Мусихин.

Он также сказал, что надо быть точно уверенным, что с украинской стороны договоренность об урегулировании подписывает "человек, который имеет на то мандат народа", иначе "будут проблемы". Однако кто именно это должен быть, представитель МИД России не сказал, но повторил, что "Зеленский не подходит на роль подписанта".

"Надо, чтобы украинский народ в свободном волеизъявлении определил своего нового руководителя. Тогда будет легитимный подписант. А сейчас речь идет о каких-то внутренних требованиях украинской конституции. По идее, если формально смотреть, это у председателя парламента (Руслана Стефанчука – 24 Канал) какие-то полномочия по подписанию. Позволят ли ему это делать внутри собственной страны – большой вопрос", – отметил чиновник.

Кроме того, Мусихин отметил, что меморандуму, который Путин обсуждал с Трампом, "нужен новый подписант", однако сейчас это якобы "является проблемой". Также чиновник МИД России заявил, что нужно будет задуматься и о подписанте документов по урегулированию в целом.

Стоит отметить, что первый заместитель главы МИД Украины Сергей Кислица заявлял, что войну против Украины начал и может завершить лично Путин, и для этого не нужен никакой меморандум или переговоры.

К слову, Владимир Зеленский отметил, что когда Украина получит предложенный Россией меморандум или предложения, то сможет сформировать свое видение по этому вопросу.