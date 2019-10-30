Меморандумы, договоренности и транши: Гончарук о первом дне форума в Мариуполе

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук поделился результатами первого дня инвестиционного форума RE:think. Invest in Ukraine в Мариуполе. В частности, глава правительства рассказал о подписанных меморандумах, представленных инвестиционных проектах и достигнутых договоренностях о международной финансовой поддержке.

Так, во вторник, 29 октября, Алексей Гончарук на форуме подписал 12 новых меморандумов о сотрудничестве, сообщает Кабинет Министров Украины.

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Среди важных документов, в частности, выделяется меморандум с мобильными операторами об обеспечении качественного и скоростного интернета на всей территории Украины. Кроме Гончарука, его подписантами стали:

Борис Акулов – президент компании "Интернациональные коммуникации";

Ольга Дейнега – директор корпоративного управления "Vodafone Украина";

Исмет Языджи – директор компании LifeCell;

Александр Комаров – президент компании "Киевстар".

Правительственная команда также представила на форуме 120 готовых инвестиционных проектов, а вместе со Всемирным банком была запущена работа Фонда международной партнерской поддержки, который займется восстановлением и будущей реинтеграцией Донбасса.

Кабинет министров также подписал меморандум с Европейским банком реконструкции и развития о финансировании региональных дорог. Согласно документу, первым траншем ЕБРР выделит Украине 300 миллионов евро.

Также был подписан меморандум с Международной финансовой корпорацией о взаимопонимании в отношении государственно-частного партнерства. В рамках договоренностей партнеры, в частности, будут делиться опытом в сфере концессии.

Что известно об инвестиционном форуме в Мариуполе?Нынешний инвестиционный форум в Мариуполе стал первым форумом такого масштаба для этого города. В целом он собрал свыше 700 гостей из более чем 40 стран мира. Владимир Зеленский подчеркнул, что на форум приехали представители компаний и организаций с совокупным бюджетом в почти 100 миллиардов долларов.