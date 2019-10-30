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      Меморандумы, договоренности и транши: Гончарук о первом дне форума в Мариуполе

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      Гончарук рассказал о договоренностях, достигнутых на инвестиционном форуме в Мариуполе
      Гончарук рассказал о договоренностях, достигнутых на инвестиционном форуме в Мариуполе / Фото: КМУ

      Премьер-министр Украины Алексей Гончарук поделился результатами первого дня инвестиционного форума RE:think. Invest in Ukraine в Мариуполе. В частности, глава правительства рассказал о подписанных меморандумах, представленных инвестиционных проектах и достигнутых договоренностях о международной финансовой поддержке.

      Так, во вторник, 29 октября, Алексей Гончарук на форуме подписал 12 новых меморандумов о сотрудничестве, сообщает Кабинет Министров Украины.

      К слову: Выступление Зеленского на инвестиционном форуме в Мариуполе: главное

      Среди важных документов, в частности, выделяется меморандум с мобильными операторами об обеспечении качественного и скоростного интернета на всей территории Украины. Кроме Гончарука, его подписантами стали:

      • Борис Акулов – президент компании "Интернациональные коммуникации";
      • Ольга Дейнега – директор корпоративного управления "Vodafone Украина";
      • Исмет Языджи – директор компании LifeCell;
      • Александр Комаров – президент компании "Киевстар".

      Правительственная команда также представила на форуме 120 готовых инвестиционных проектов, а вместе со Всемирным банком была запущена работа Фонда международной партнерской поддержки, который займется восстановлением и будущей реинтеграцией Донбасса.

      Кабинет министров также подписал меморандум с Европейским банком реконструкции и развития о финансировании региональных дорог. Согласно документу, первым траншем ЕБРР выделит Украине 300 миллионов евро.

      Также был подписан меморандум с Международной финансовой корпорацией о взаимопонимании в отношении государственно-частного партнерства. В рамках договоренностей партнеры, в частности, будут делиться опытом в сфере концессии.

      Что известно об инвестиционном форуме в Мариуполе?Нынешний инвестиционный форум в Мариуполе стал первым форумом такого масштаба для этого города. В целом он собрал свыше 700 гостей из более чем 40 стран мира. Владимир Зеленский подчеркнул, что на форум приехали представители компаний и организаций с совокупным бюджетом в почти 100 миллиардов долларов.

      blog_ava
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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины ЕБРР Новости Мариуполя Интернет Алексей Гончарук Кабинет Министров Украины
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