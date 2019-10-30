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      Меморандуми, домовленості і транші: Гончарук про перший день форуму у Маріуполі

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      Гончарук розповів про домовленості, досягнуті на інвестиційному форумі у Маріуполі
      Гончарук розповів про домовленості, досягнуті на інвестиційному форумі у Маріуполі / фото: КМУ

      Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук поділився результатами першого дня інвестиційного форуму RE: think. Invest in Ukraine у Маріуполі. Зокрема, глава уряду розповів про підписані меморандуми, представлені інвестиційні проєкти та досягнуті домовленості про міжнародну фінансову підтримку.

      Так, у вівторок, 29 жовтня, Олексій Гончарук на форумі підписав 12 нових меморандумів про співробітництво, повідомляє Кабінет Міністрів України.

      До слова: Виступ Зеленського на інвестиційному форумі у Маріуполі: головне

      Серед важливих документів, зокрема, виділяється меморандум з мобільними операторами про забезпечення якісного та швидкісного інтернету на усій території України. Крім Гончарука, його підписантами стали:

      • Борис Акулов – президент компанії "Інтернаціональні комунікації";
      • Ольга Дейнега – директор корпоративного управління "Vodafone Україна";
      • Ісмет Язиджі – директор компанії LifeCell;
      • Олександр Комаров – президент компанії "Київстар".

      Урядова команда також представила на форумі 120 готових інвестиційних проєктів, а разом зі Світовим банком було запущено роботу Фонду міжнародної партнерської підтримки, що займеться відновленням та майбутньою реінтеграцією Донбасу.

      Кабінет міністрів також підписав меморандум з Європейським банком реконструкції та розвитку про фінансування регіональних доріг. Згідно з документом, першим тарншом ЄБРР виділить Україні 300 мільйонів євро.

      Також було підписано меморандум з Міжнародною фінансовою корпорацією про порозуміння щодо державно-приватного партнераства. У межах домовленостей партнери, зокрема, ділитимуться досвідом у сфері концесії.

      Що відомо про інвестиційний форум у Маріуполі?Цьогорічний інвестиційний форум у Маріуполі став першим форумом такого масштабу для цього міста. Загалом він зібрав понад 700 гостей з більш як 40 країн світу. Володимир Зеленський підкреслив, що на форум приїхали представники компаній та організацій з сукупним бюджетом у майже 100 мільярдів доларів.

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Новини Маріуполя ЄБРР Кабінет Міністрів України Олексій Гончарук Інтернет
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