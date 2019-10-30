Меморандуми, домовленості і транші: Гончарук про перший день форуму у Маріуполі

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук поділився результатами першого дня інвестиційного форуму RE: think. Invest in Ukraine у Маріуполі. Зокрема, глава уряду розповів про підписані меморандуми, представлені інвестиційні проєкти та досягнуті домовленості про міжнародну фінансову підтримку.

Так, у вівторок, 29 жовтня, Олексій Гончарук на форумі підписав 12 нових меморандумів про співробітництво, повідомляє Кабінет Міністрів України.

До слова: Виступ Зеленського на інвестиційному форумі у Маріуполі: головне

Серед важливих документів, зокрема, виділяється меморандум з мобільними операторами про забезпечення якісного та швидкісного інтернету на усій території України. Крім Гончарука, його підписантами стали:

Борис Акулов – президент компанії "Інтернаціональні комунікації";

Ольга Дейнега – директор корпоративного управління "Vodafone Україна";

Ісмет Язиджі – директор компанії LifeCell;

Олександр Комаров – президент компанії "Київстар".

Урядова команда також представила на форумі 120 готових інвестиційних проєктів, а разом зі Світовим банком було запущено роботу Фонду міжнародної партнерської підтримки, що займеться відновленням та майбутньою реінтеграцією Донбасу.

Кабінет міністрів також підписав меморандум з Європейським банком реконструкції та розвитку про фінансування регіональних доріг. Згідно з документом, першим тарншом ЄБРР виділить Україні 300 мільйонів євро.

Також було підписано меморандум з Міжнародною фінансовою корпорацією про порозуміння щодо державно-приватного партнераства. У межах домовленостей партнери, зокрема, ділитимуться досвідом у сфері концесії.

Що відомо про інвестиційний форум у Маріуполі?Цьогорічний інвестиційний форум у Маріуполі став першим форумом такого масштабу для цього міста. Загалом він зібрав понад 700 гостей з більш як 40 країн світу. Володимир Зеленський підкреслив, що на форум приїхали представники компаній та організацій з сукупним бюджетом у майже 100 мільярдів доларів.