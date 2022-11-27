"Жуткие" селфи с Байденом запустили волну мемов: реакция соцсетей

27 ноября 2022 , 13:45
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Пользователи Интернета резко отреагировали на "жуткие" селфи Джо Байдена. Во время визита на остров Нантакет он заглянул в окно одного из домов.

Байден снова стал героем народного творчества. Мемы о президенте США собрал 24 канал.

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Реакция соцсетей на селфи с Байденом

В сеть попали фото, где президент заглянул в окно одного из домов. Юные поклонницы Байдена сделали селфи с президентом.

Пользователи социальных сетей решили, что эта ситуация довольно забавная и добавили немного юмора.

Джо Байден заглянул в окно к детям: смотрите видео

Юные поклонницы президента сделали с ним "жуткое" селфи / Фото с телеграма 24 канала

Реакция соцсетей на селфи / Фото с телеграма 24 канала

Главу страны сравнили с героем ужасов фильма / Фото с телеграма 24 канала

24 канал решил присоединиться к флешмобу и предложил свой вариант.

Байден заглянул к Путину с Лукашенко / Фото 24 канал

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Автор: Анна Романюк