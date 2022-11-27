"Жуткие" селфи с Байденом запустили волну мемов: реакция соцсетей
Пользователи Интернета резко отреагировали на "жуткие" селфи Джо Байдена. Во время визита на остров Нантакет он заглянул в окно одного из домов.
Байден снова стал героем народного творчества. Мемы о президенте США собрал 24 канал.
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Реакция соцсетей на селфи с Байденом
В сеть попали фото, где президент заглянул в окно одного из домов. Юные поклонницы Байдена сделали селфи с президентом.
Пользователи социальных сетей решили, что эта ситуация довольно забавная и добавили немного юмора.
Джо Байден заглянул в окно к детям: смотрите видео
Реакция соцсетей на селфи / Фото с телеграма 24 канала
24 канал решил присоединиться к флешмобу и предложил свой вариант.
Как США помогает Украине в войне
- 23 ноября Соединенные штаты Америки выделили дополнительные 400 миллионов долларов военной помощи на оборонные нужды.
- 22 ноября стало известно, что США выделили Украине дополнительно 4,5 миллиарда долларов прямой бюджетной поддержки. Эти выплаты доведут общую прямую бюджетную поддержку США для Украины до 13 миллиардов долларов США в форме грантов.
- Кроме того, министр обороны Украины Алексей Резников рассказал о новом пакете помощи от Соединенных Штатов. В него, в частности, вошли новые системы ПВО Hawk 23, немецкие оборонные установки IRIS-T, американские NASAMS и французские Crotale.
- Также в начале ноября Украина получила первые ЗРК NASAMS. Они существенно усилят армию и сделают наше небо более безопасным.
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