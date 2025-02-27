Называл Бандеру "террористом": в МИД предостерегли кандидата в президенты Польши по поводу подобных заявлений

В МИД Украины обратили внимание на циничную акцию кандидата в президенты Польши Славомира Менцена, который назвал Степана Бандеру "террористом". Подобные действия не расцениваются как позиция Польши, однако, Украина оставляет за собой право реагировать на такие действия.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление пресс-секретаря МИД Украины Георгия Тихого во время брифинга.

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В МИД отреагировали на скандальное заявление Менцена

Во время брифинга спикер МИД подчеркнул, что Украина обратила внимание на циничную акцию кандидата в президенты Польши Славомира Менцена, которую он провел во Львове. Тихий заметил, что позиция этого "деятеля" давно всем известна и не является сюрпризом.

В то же время спикер добавил, что МИД, как внешнеполитическое ведомство, не расценивает заявления отдельных антиукраинских политиков как позиции Польши или польского общества. Тихий поблагодарил всех граждан Польши, которые искренне поддерживают Украину с самого начала полномасштабного вторжения.

На это отношение не влияют отдельные деятели, которые приезжают в страну, что воюет, снимать агитационные ролики,

– подчеркнул спикер МИД Украины.

Вместе с тем, Тихий заявил, любые сомнения поставить под сомнение территориальную целостность Украины категорически неприемлемы. Следовательно, в МИД призвали польских политиков воздержаться от использования вопросов, связанных с Украиной, во внутриполитической кампании. Тихий добавил, что шаги, подобные действиям Менцена, противоречат духу стратегического партнерства между Украиной и Польшей.

Кроме того, подобные заявления идут в разрез с наработками обеих стран по исторической памяти, а также могут повредить дружеским отношениям между народами.

Украина оставляет за собой право принимать адекватные меры реагирования к лицам, которые занимаются антиукраинской деятельностью во время российской агрессии против Украины, что продолжается. Туманный намек, но я думаю, кому нужно, он будет понятен,

– резюмировал представитель МИД Украины.

Ранее в третью годовщину начала полномасштабного вторжения Славомир Менцен из польской партии "Конфедерация" записал во Львове скандальное видео. На нем кандидат в президенты Польши критиковал чествование Степана Бандеры, призвал "остановить культ Бандеры" и назвал его террористом.