Юлия Мендель прокомментировала сообщение пресс-секретаря посольства Великобритании в Украине Алексея Курки. Курка сделал замечание, что издание Spectator назвал войну в Украине гражданской. Мендель оставила под сообщением #NoCivilWar. В сети разгорелся спор – было ли это целесообразным.

Курка призвал написать электронное письмо изданию, чтобы указать на ошибку. Свой комментарий с хэштегом оставила и Мендель.

Ранее Мендель заявила, что в Украине есть "украинский русский" язык

Это уже не первый скандал с Мендель из-за языка

На ошибку Мендель указал журналист и бывший нардеп Сергей Высоцкий. Он отметил, что пресс-секретарю следовало написать Not Civil War.

Господи, Юля! No Civil War – это "нет – гражданской войне!" Если вы хотели сказать "не гражданская война" – стоит как минимум написать "Not Civil War!"

– написал Высоцкий под комментарием Мендель.

Поддержали медийщика и другие пользователи. Например, Людмила Маркиз отметила, что это у Мендель "украинский английский".



На ошибку указал Сергей Высоцкий / Скриншот из фейсбука

Часть пользователей считает, что ошибки нет

Однако часть пользователей стала на сторону Мендель. Спикер Зеленского якобы имела в виду сокращение "There is no civil war in Ukraine", что в переводе "В Украине нет войны". Такой хэштег использовали в США. Однако, отмечают пользователи, больше для того, чтобы не допустить гражданскую войну после беспорядков в Вашингтоне, а не утверждать о ее отсутствии.

Пользователи разошлись во мнениях относительно хэштега / Скриншот с фейсбуке

Недавно Мендель попала в скандал с "украинским российским"

Отметим, что только недавно Мендель попала в языковой скандал. В эфире телеканала "Дом" она заявила о существовании "украинского российского". Мол, Россия не является монополистом на русский язык. В Офисе Президента уже заявили о том, что это – личное мнение пресс-секретаря Зеленского.