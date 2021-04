Юлія Мендель прокоментувала допис прессекретаря посольства Великої Британії в Україні Олексія Курки. Курка зробив зауваження, що видання Spectator назвало війну в Україні громадянською. Мендель залишила під дописом #NoCivilWar. У мережі спалахнула суперечка – чи було це доцільним.

Курка закликав написати електронного листа виданню, аби вказати на помилку. Свій коментар з хештегом залишила і Мендель.

Раніше Мендель заявила, що в Україні є "українська російська" мова

Це вже не перший скандал з Мендель через мову

На помилку Мендель вказав журналіст та колишній нардеп Сергій Висоцький. Він зазначив, що прессекретарці слід було написати Not Civil War.

Господи, Юля! No Civil War – це "ні – громадянській війні"! Якщо ви хотіли сказати "не громадянська війна" – варто щонайменше написати "Not Civil War!"

– написав Висоцький під коментарем Мендель.

Підтримали медійника й інші користувачі. Наприклад, Людмила Маркиз зауважила, що це у Мендель "українська англійська".

На помилку вказав Сергій Висоцький / Скриншот з фейсбуку

Частина користувачів вважає, що помилки немає

Проте частина користувачів стала на бік Мендель. Речниця Зеленського начебто мала на увазі скорочення "There is no civil war in Ukraine", що у перекладі "В Україні нема громадянської війни". Такий хештег використовували в США. Проте, зауважують юзери, більше для того, аби не допустити громадянську війну після заворушень у Вашингтоні, а не ствердити про її відсутність.

Користувачі розійшлись у думках щодо хештегу / Скриншот з фейсбуку

Нещодавно Мендель потрапили у скандал з "українською російською"

Зазначимо, що лише нещодавно Мендель втрапила у мовний скандал. В ефірі телеканалу "Дом" вона заявила про існування "української російської". Мовляв, Росія не є монополістом на російську мову. В Офісі Президента вже заявили про те, що це – особиста думка прессекретарки Зеленського.