Мендель после увольнения написала книгу об инсайдах работы в ОП

1 июля 2021 , 18:38
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Источник:

Суспільне

Юлия Мендель, которая весной 2021 года покинула пост пресс-секретаря президента, написала книгу. Она расскажет о работе с президентом, политике и самоидентификации украинцев.

Хоть Мендель покинула должность пресс-секретаря Владимира Зеленского, она продолжает работать в Офисе Президента. Ей предложили направление международных коммуникаций.

Напомним Новым спикером Зеленского стал Сергей Никифоров

Мендель написала книгу

Книга об украинской политике, работе пресс-секретаря президента, некоторых инсайдах принятых решений, а также основное – о самоидентификации украинцев как нации,
– сообщила она.

Книга уже вскоре появится в продаже: Мендель отметила, что книга должна выйти в свет в июле.

Пока подробностей относительно ее названия или тиража нет. Впрочем, экс-пресс-секретарь Зеленского подчеркнула, что не платила за издательство.

Юлия Мендель больше не пресс-секретарь Зеленского

  • Весной 2021 года стало известно, что Мендель уходит с поста пресс-секретаря президента.
  • Она работала пресс-секретарем с июня 2019 года.
  • Впрочем, Мендель не покинула ОП окончательно: она займет должность советницы по международным коммуникациям.
  • В Офисе Президента назвали 3 причины такого решения. В частности, повлияли на увольнение жесткий режим работы и "сумасшедший хейт" в сети.
  • Отметим, что Мендель несколько раз попадала в громкие скандалы или курьезные ситуации. К примеру, одна из последних – в эфире телеканала "Дом" Мендель сказала, что Украине следует заявить о существовании "украинского русского языка".
Автор: Вероніка Климська