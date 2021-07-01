Мендель после увольнения написала книгу об инсайдах работы в ОП

Юлия Мендель, которая весной 2021 года покинула пост пресс-секретаря президента, написала книгу. Она расскажет о работе с президентом, политике и самоидентификации украинцев.

Хоть Мендель покинула должность пресс-секретаря Владимира Зеленского, она продолжает работать в Офисе Президента. Ей предложили направление международных коммуникаций.

Напомним Новым спикером Зеленского стал Сергей Никифоров

Мендель написала книгу

Книга об украинской политике, работе пресс-секретаря президента, некоторых инсайдах принятых решений, а также основное – о самоидентификации украинцев как нации,

– сообщила она.

Книга уже вскоре появится в продаже: Мендель отметила, что книга должна выйти в свет в июле.

Пока подробностей относительно ее названия или тиража нет. Впрочем, экс-пресс-секретарь Зеленского подчеркнула, что не платила за издательство.

Юлия Мендель больше не пресс-секретарь Зеленского