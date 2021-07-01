Мендель после увольнения написала книгу об инсайдах работы в ОП
Источник:Суспільне
Юлия Мендель, которая весной 2021 года покинула пост пресс-секретаря президента, написала книгу. Она расскажет о работе с президентом, политике и самоидентификации украинцев.
Хоть Мендель покинула должность пресс-секретаря Владимира Зеленского, она продолжает работать в Офисе Президента. Ей предложили направление международных коммуникаций.
Напомним Новым спикером Зеленского стал Сергей Никифоров
Мендель написала книгу
Книга об украинской политике, работе пресс-секретаря президента, некоторых инсайдах принятых решений, а также основное – о самоидентификации украинцев как нации,
– сообщила она.
Книга уже вскоре появится в продаже: Мендель отметила, что книга должна выйти в свет в июле.
Пока подробностей относительно ее названия или тиража нет. Впрочем, экс-пресс-секретарь Зеленского подчеркнула, что не платила за издательство.
Юлия Мендель больше не пресс-секретарь Зеленского
- Весной 2021 года стало известно, что Мендель уходит с поста пресс-секретаря президента.
- Она работала пресс-секретарем с июня 2019 года.
- Впрочем, Мендель не покинула ОП окончательно: она займет должность советницы по международным коммуникациям.
- В Офисе Президента назвали 3 причины такого решения. В частности, повлияли на увольнение жесткий режим работы и "сумасшедший хейт" в сети.
- Отметим, что Мендель несколько раз попадала в громкие скандалы или курьезные ситуации. К примеру, одна из последних – в эфире телеканала "Дом" Мендель сказала, что Украине следует заявить о существовании "украинского русского языка".