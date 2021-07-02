Откровенная и скандальная: Мендель рассказала о своей будущей книге
Источник:"Сегодня"
Бывшая пресс-секретарь президента Юлия Мендель ушла с должности еще весной. С этого времени экс-спикер была занята литературной деятельностью: она готовит к выходу книгу о своей работе с Владимиром Зеленским. Новоиспеченная писательница интригует и говорит, что произведение будет и скандальным и сенсационным.
По словам Мендель, Владимир Зеленский в курсе ее литературной деятельности. Однако, уверяет экс-спикер, писать книгу ее никто не просил и "не давал на нее добро".
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Мендель считает, что у ее книги есть несколько причин, чтобы стать скандальной
"Я пишу о некоторых процессах принятия решений, их обоснованиях, есть фактаж по геополитическим вопросам и санкционной политике. Много о логике и идеологии политических решений, о развитии политической культуры в Украине в целом", – рассказала Мендель.
Автор считает, что у ее будущей книги есть несколько причин, чтобы стать скандальной.
В книге будут раскрыты кулуарные моменты
Во-первых, потому что украинцы не привыкли к столь откровенным высказываниям публичных людей и откровенному взгляду на себя. Во-вторых, я поднимаю вопросы запущенных проблем, общественных травм. А это то, что вызывает неприятие разных групп населения, то, что вызывает резонансы, горячие дискуссии,
– объяснила экс-спикер.
Еще один момент, на котором подчеркнула Мендель, это – внутренние кулуарные моменты, которые могут людей заставить изменить взгляд на кое-что в политике.
Читайте также Шеф-редактор "УП" Мусаева заявила, что ей предлагали стать спикером ЗеленскогоОбратите внимание! Юлия Мендель назвала свою будущую книгу "неплохим литературным продуктом" и рассчитывает, что она сделает свой вклад в развитие украинского общества.
Что известно об увольнении Мендель?
Мендель работала спикером Зеленского с 2019 года – до весны 2021 года. Она покинула пост из-за жесткого режима работы и хейта в сети. Преемником Мендель на посту станет один из ведущих новостей на украинском телеканале Сергей Никифоров.