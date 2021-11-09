Меня тянули за волосы, – Саакашвили написал из тюремной больницы и заявил, что его обманули

Михеил Саакашвили написал открытое письмо после того, как его перевели из тюрьмы в тюремную больницу. Третий президент Грузии пожаловался, что его обманули.

Как утверждает Саакашвили, его пообещали перевести в обычную городскую поликлинику. Поэтому, в частности, отменили встречу с медиками и родными в Рустави. Однако, дальше политик оказался в больнице Глданской тюрьмы.

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Политик говорит, что его обманули

Бывший президент опубликовал соответствующее письмо после того, как Пенитенциарная служба Грузии обнародовала кадры того, как он покидает тюрьму в Рустави. Там заверили, что он это сделал добровольно и без сопротивления. Сам политик объяснил, что его обманули. Мол, он не знал, что его увезут не в гражданскую клинику.

Саакашвили покидает тюрьму в Рустави: смотрите видео

Меня повалили на землю и несколько раз ударили, – Саакашвили

Саакашвили написал, что заключенные бурно отреагировали на его появление. Один из работников тюрьмы начал обижать его и сказал: "Вот, птичка, ты в наших руках". Политик спросил его имя, но ответа не получил. Он предположил, что это кто-то из тюремного руководства.

Несмотря на категорический отказ, меня вытащили из автомобиля, повалили на землю и несколько раз ударили по шее. Меня тащили за волосы,

– пожаловался бывший президент.

Он утверждает, что кто-то из "неопределенного криминального медицинского персонала" пришел к нему в палату, чтобы без разрешения ввести что-то в организм. "Я оттолкнул его. Моя реакция была вызвана стрессом после этого насилия и жестокого обращения", – объяснил он.

Политик не будет сотрудничать с медперсоналом

Нардеп Елизавета Ясько заявила, что Глданская тюрьма – самое опасное для Саакашвили место. Людмила Денисова объяснила, что там содержатся люди, попавшие за решетку во время его президентства.

Бывший грузинский президент подчеркнул, что постоянно слышит из своей камеры крики и голоса преступников. Он заявил, что отказывается от какого-либо медицинского вмешательства и не будет сотрудничать с медперсоналом. Мол, согласится только на встречу со своим личным врачом. Политик убежден, что его перевели в Глданскую тюрьму по указанию Путина, чтобы "физически уничтожить".

Саакашвили призвал к мирному протесту

Политик подчеркнул, что не хочет допустить никаких провокаций. Он обратился к своим поклонникам и подчеркнул, что никто не сможет победить их в случае "мирного, но очень сильного протеста". Также он упомянул о тех, кто эмигрировал из Грузии, и призвал их вернуться хотя бы на несколько дней, чтобы "закончить начатое".