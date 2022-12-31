Такое мнение 24 каналу озвучил российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко. Россия вовлекает в войну исчерпываемые сумасшедшие ресурсы.
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В России нет общественного мнения
Яковенко рассказал, что россияне очень разные, и общественного мнения здесь не существует. Она вообще невозможна в фашистско-тоталитарной стране. Российская пропаганда, в лице Скабеевой, Соловьева говорит какие-то вещи, и создается впечатление, что так думают и люди.
Конечно, никаких опросов не может быть в этой стране. Даже есть цифры, которые говорят, что более 90% отказываются отвечать на вопросы социологов. Это показатель. Вне всяких сомнений поворот в отношении народа произошел в момент оглашения Путиным частичной мобилизации,
– отметил российский оппозиционный журналист.
Объявления частичной мобилизации в России
Он продолжил, что сначала примерно 20% считали сразу, что война – это катастрофа. Еще 20% радовались неистово от этого. Остальным 60% было все равно. Однако с объявлением частичной мобилизации война пришла в Россию, в каждый ее дом.
"Довольно много убитых, более 100 тысяч, умножить на 3 – это количество раненых, то есть это довольно большая цифра, более 300 тысяч физически пострадавших. Угроза отправиться на фронт показала, что война – в каждом доме", – отметил Яковенко.
По его словам, после этого более 1 миллиона граждан уехали из России, потому что она стала непригодной для жизни. Поэтому сейчас россияне неуверенно и тревожно смотрят в 2023 году. Эйфории нет даже у тех, кто демонстрирует ее по телевидению, у пропагандистов – лжецов.
Они понимают, что будут отвечать. Недаром Скабеева, Симоньян и тому подобное все чаще говорят о трибунале, мол, вот нас собираются судить, а мы ничего не боимся. Мы обязательно попадем в Рай. Кстати, все больше россиян теперь скорее выберут Ад, если в Раю будут пропагандисты и Путин,
– подчеркнул российский оппозиционный журналист.
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Ситуация похожа на распад СССР
Он добавил, что ситуация сейчас стилистически напоминает то, что было перед развалом СССР. Тогда появились всяческие Кашпировские, заряжавшие воду через экраны телевизоров. А сейчас в эфире появляются провидцы, которые говорят, что Россия спасет мир и следует держаться Путина.
"Ощущение такое, что дело идет до конца. Я не уверен, что 2023 год будет концом России. Возможно и такое, но прогнозировать конкретно, в каком году закончится проект Россия – это безответственно. Однако, по крайней мере, тенденция идет к этому", – подчеркнул Яковенко. .
Проблемы россиян из-за войны: последние новости
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- В то время, когда на украинские города летело более сотни российских ракет, на территории Брянщины, Белгородщины и в Крыму цвел "хлопок". Захватчики, как всегда, заявляют, что серьезных последствий от взрывов "нет", потому что безупречно сработало ПВО, хотя уже известно, что, как минимум, на одну пусковую установку у Кремля теперь меньше и ПВО работало не так "безупречно", как хотелось бы .