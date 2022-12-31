Таку думку 24 каналу озвучив російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко. Росія залучає у війну шалені ресурси, які вичерпуються.
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У Росії немає суспільної думки
Яковенко розповів, що росіяни дуже різні, й суспільної думки тут не існує. Вона взагалі неможлива в фашистсько-тоталітарній країні. Російська пропаганда, в особі Скабєєвої, Соловйова говорить якісь речі, і складається враження, що так думають і люди.
Звісно, ніяких опитувань не може бути в цій країні. Навіть є цифри, що понад 90% відмовляються відповідати на питання соціологів. Це показник. Поза всяких сумнівів поворот у ставленні народу відбувся в момент оголошення Путіним часткової мобілізації,
– зазначив російський опозиційний журналіст.
Оголошення часткової мобілізації в Росії
Він продовжив, що спочатку приблизно 20% вважали одразу, що війна це катастрофа. Ще 20% раділи несамовито від цього. Решті 60% було все одно. Однак з оголошенням часткової мобілізації, війна прийшла в Росії, в кожен її дім.
"Доволі багато вбитих, понад 100 тисяч, помножити на 3 – це кількість поранених, тобто, це досить велика цифра, понад 300 тисяч людей, що фізично постраждали. Загроза відправитись на фронт показала, що війна – в кожному домі", – зауважив Яковенко.
За його словами, після цього понад 1 мільйон громадян поїхав з Росії, бо вона стала непридатною для життя. Тому зараз росіяни невпевнено і тривожно дивляться у 2023 рік. Ейфорії немає навіть у тих, хто демонструє її по телебаченню, у пропагандистів – телебрехунів.
Вони розуміють, що будуть відповідати. Недаремно Скабєєва, Сімоньян тощо все частіше говорять про трибунал, мовляв, ось нас збираються судити, а ми нічого не боїмось. Ми обов'язково потрапимо в Рай. До речі, все більше росіян тепер радше оберуть Пекло, якщо в Раю будуть пропагандисти й Путін,
– наголосив російський опозиційний журналіст.
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Ситуація схожа на розпад СРСР
Він додав, що ситуація стилістично зараз нагадує те, що було перед розвалом СРСР. Тоді з'явились усілякі Кашпіровські, які заряджали воду через екрани телевізорів. А нині в етерах з'являються провидці, які говорять, що Росія врятує світ і слід триматись Путіна.
"Відчуття таке, що справа йде до кінця. Я не впевнений, що 2023 рік буде кінцем Росії. Можливо й таке, та прогнозувати конкретно, в якому році закінчиться проєкт Росія – це безвідповідально. Однак принаймні тенденція йде до цього", – підкреслив Яковенко.
Проблеми росіян через війну: останні новини
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