ВАКС запретил Ермаку общаться с гадалкой Вероникой "Фэншуй"

Суд запретил экс-главе Офиса Президента Андрею Ермаку общаться с Вероникой "Фэншуй" Аникиевич. Тот ранее обращался к ней за услугами гадалки.

Об этом сообщает Центр противодействия коррупции.

Какие требования выдвинули к Ермаку?

Также список имеет и другие фамилии, в частности Миндич и Чернышов. Впрочем, в случае внесения залога, Ермак не будет иметь таких ограничений.

Также Андрей Ермак должен сообщать об изменении своего места жительства и работы, а также не покидать город Киев и сдать на хранение свои паспорта и документы, которые дают право на выезд из Украины.

За Ермака вскоре могут внести залог