Мера пресечения Медведчуку: кум Путина появился на заседании Апелляционного суда

17 декабря 2021 , 14:04
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Источник:

Радио Свобода

Пророссийский нардеп ОПЗЖ Виктор Медведчук 17 декабря приехал в Апелляционный суд Киева. На заседании должна рассматриваться апелляция об избрании ему меры пресечения.

6 декабря соответствующее заседание суд отложил, потому что кум Путина на него не явился. Тогда защита уверяла, что Медведчук не получил повестки в суд, а также недавно переболел коронавирусом.

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Что сказал Медведчук

Член ОПЗЖ неоднозначно выразил ожидания от заседания суда. Медведчук сказал: "Поживем – увидим". В то же время заверил, что чувствует себя отлично.

В чем обвиняют кума Путина

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Автор: Оксана Княжик