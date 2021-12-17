Мера пресечения Медведчуку: кум Путина появился на заседании Апелляционного суда

Пророссийский нардеп ОПЗЖ Виктор Медведчук 17 декабря приехал в Апелляционный суд Киева. На заседании должна рассматриваться апелляция об избрании ему меры пресечения.

6 декабря соответствующее заседание суд отложил, потому что кум Путина на него не явился. Тогда защита уверяла, что Медведчук не получил повестки в суд, а также недавно переболел коронавирусом.

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Что сказал Медведчук

Член ОПЗЖ неоднозначно выразил ожидания от заседания суда. Медведчук сказал: "Поживем – увидим". В то же время заверил, что чувствует себя отлично.

В чем обвиняют кума Путина

8 октября СБУ объявила подозрение в государственной измене и финансировании терроризма куму президента России Владимира Путина Виктору Медведчуку.

Политика обвиняют в организации незаконных схем поставки в украинские государственные предприятия угля из оккупированного Донбасса.

Суд по делу о госизмене за торговлю углем с боевиками отправил Медведчука под домашний арест. Но прокуратура просила для него арест или заоблачный залог в 1 миллиард гривен.

Кум российского президента убежден, что уголовное дело против него является политическим преследованием.

Кремль осудил меру пресечения Медведчуку. Несмотря на это, Россия подчеркнула, что помочь не могут, ведь Медведчук – гражданин Украины.

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