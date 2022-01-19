Мера пресечения Порошенко: появилась реакция Офиса президента

В Офисе президента отреагировали на решение суда относительно меры пресечения пятому президенту Петру Порошенко. Там подчеркнули, что давать политическую оценку юридическим процедурам нет смысла.

Есть вполне конкретное решение судьи, жестко закрепляющее конкретный процессуальный статус Порошенко. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

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Дальше все понятно – существенные ограничения для него лично и обязательное участие в следственных процедурах. В этом случае корректно оценивать лишь сам факт того, что Порошенко все же уличили во лжи, и это закрепляется юридически,

– сказал Подоляк.

Он подчеркнул, что суд признал: подозрение Порошенко вручили законно.

Доказательств достаточно

Подоляк обратил внимание на то, что для суда было достаточно доказательств, чтобы дальше продвигать "угольное дело". Таким образом, оно соответствующими шагами дойдет до итоговой юридической оценки действий всех фигурантов.

В этом случае Порошенко не поможет его статус пятого президента. Суд признал, что он такой же гражданин, как и все, и не получит автоматического прощения за преступление. По словам Подоляка, понятно, что вся эта ситуация будет развиваться и дальше.

Что известно о суде над Порошенко

Пятому президенту Петру Порошенко в Печерском суде Киева 19 января избирали меру пресечения в виде личного обязательства.

Его подозревают в госизмене в деле закупки угля с оккупированных территорий.

В то же время, суд отклонил ходатайство прокуроров об аресте Петра Порошенко с возможностью залога в 1 миллиард гривен. Но на пятого президента наложили ряд личных обязательств. В частности, политик не может покидать территорию Украины. У него забрали паспорта.

Адвокат Петра Порошенко Илья Новиков уже отмечал, что это решение будут обжаловать.

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