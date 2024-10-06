Вероятный будущий канцлер Германии предлагает создать 4-стороннюю контактную группу по Украине

Кандидат на пост канцлера от Христианско-демократического союза (ХДС) Мерц предлагает создать контактную группу по вопросам европейского послевоенного устройства Украины.

Так, политик предлагает создать группу, в состав которой будет входить Германия, Франция, Великобритания и Польша. Об этом пишет DW.

Смотрите также "Он не сможет съесть всю Украину": Шольц передал послание Путину

4-сторонняя группа по Украине

Мерц считает, что наряду с США, именно эти четыре страны "имеют достаточный политический, экономический и военный потенциал, и возможности, чтобы повлиять на формирование политического порядка в Европе после агрессивной российской войны".

По его словам, именно поэтому власти этих 4 стран должны уже сейчас создать контактную группу глав правительств или министров иностранных дел.

Лидер ХДС также назвал два необходимых условия для сотрудничества и разработки предложений.