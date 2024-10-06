Вероятный будущий канцлер Германии предлагает создать 4-стороннюю контактную группу по Украине
Источник:DW
Кандидат на пост канцлера от Христианско-демократического союза (ХДС) Мерц предлагает создать контактную группу по вопросам европейского послевоенного устройства Украины.
Так, политик предлагает создать группу, в состав которой будет входить Германия, Франция, Великобритания и Польша. Об этом пишет DW.
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4-сторонняя группа по Украине
Мерц считает, что наряду с США, именно эти четыре страны "имеют достаточный политический, экономический и военный потенциал, и возможности, чтобы повлиять на формирование политического порядка в Европе после агрессивной российской войны".
По его словам, именно поэтому власти этих 4 стран должны уже сейчас создать контактную группу глав правительств или министров иностранных дел.
Лидер ХДС также назвал два необходимых условия для сотрудничества и разработки предложений.
- Во-первых, предложения по мирному плану не должны выдвигаться Германией в одиночку, "а только в тесной координации с этими европейскими партнерами".
- Во-вторых, у стран Восточной и Центральной Европы, а особенно в Украине, "никогда не должно складываться впечатление, что политическая карта Европы перерисовывается у них за спиной".