У Зеленского отреагировали на заявление Мерца о снятии ограничений на удары вглубь России

Решение о снятии ограничений на удары по территории России западным оружием нужно было принять раньше, когда это могло бы иметь более сильный эффект. Однако одних разрешений недостаточно – Украине нужны значительно большие объемы вооружения, чтобы нанести реальный ущерб российской инфраструктуре.

Запад должен перейти от символической поддержки к практическим действиям: поставкам оружия, масштабным санкциям, изоляции банковской системы России и блокированию теневого флота, который перевозит нефть. Такое мнение 24 Каналу высказал советник председателя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк.

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Решение о снятии ограничений на удары вглубь России надо было принять раньше

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что ограничения по дальности использования оружия, переданного Украине, больше не действуют. Отныне это оружие может использоваться и против целей на территории России. Впоследствии он уточнил, что решение об отмене таких ограничений было принято несколько месяцев назад с участием США, Великобритании, Франции и самой Германии.

По словам Подоляка, это решение имело бы значительно большее влияние, если бы его приняли раньше – в конце 2023-го или начале 2024 года. Именно тогда Россия была бы к этому наименее подготовленной. Эффект был бы как психологический, так и социальный. К тому же было бы уничтожено значительно больше элементов российской инфраструктуры, что сделало бы невозможным накопление ресурсных резервов.

Другая важная составляющая – чем бить? Украина уже использует все имеющиеся ресурсы – как ракетные, так и беспилотные – на полную мощность. Вопрос в количестве. Одна – две ракеты не решают ничего,

– подчеркнул он.

Нужны значительно большие объемы: ракеты, дроны, другие средства поражения. Только тогда будет заметен реальный эффект. Важно, чтобы географическая "европейская" часть России почувствовала, что такое война. Чтобы там регулярно раздавались сирены, чтобы люди видели разрушения вокруг себя. Только тогда можно говорить о настоящем давлении на российское общество.

"Странная дискуссия. Зачем об этом говорить?! Вы просто поставляйте соответствующие ресурсы", – отметил советник руководителя ОПУ.

К каким действиям наконец должны перейти США и Европа

Особенно это касается американской стороны. Было бы целесообразно перейти к прагматическому подходу: продавать оружие, что выгодно и американскому оборонному сектору.

Европа могла бы реализовать "датскую модель": закупать необходимое наступательное оружие – ракетное, дроновое – за совместные средства. И этим обеспечить Украине возможность масштабировать удары по российской территории.

Нужно меньше символизма,

– подчеркнул Михаил Подоляк.

Некоторые эксперты говорят, что Россия заработала 233 миллиарда долларов. На самом деле эта цифра, по его мнению, значительно больше – около 450 – 500 миллиардов долларов в год, если учесть все торговые площадки. Из них на войну уходит 150 – 170 миллиардов и более. Если ввести действительно масштабные санкции, результат будет очевиден.

Относительно банковской системы – она до сих пор не изолирована. Известно, какие российские банки имеют доступ к глобальной финансовой системе. Необходимо заблокировать эти каналы, и финансовые потоки сократятся.

Танкерный флот России – более 550 – 600 судов под разными флагами. Не нужно блокировать только 20 или 50 – надо остановить весь флот. Это снизит нефтяные доходы России условно со 100 миллиардов до 20 – и серьезно ограничит ее военные возможности.

Поэтому не стоит только говорить об отмене ограничений на удары – надо поставлять реальные инструменты. Украина уже давно перенесла войну на территорию России.