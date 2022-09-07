Город без Пушкина: в Мерефе переименовали 62 улицы, которые были в честь российских деятелей

Полномасштабное вторжение россии в Украину значительно ускорило процессы декоммунизации. Так, в Мерефе Харьковской области переименовали улицы, которые были названы в честь российских деятелей.

Отметим, город чрезвычайно пострадал от носителей "русского мира". Вражеские ракеты бьют по нему до сих пор. Об этом 24 каналу рассказала корреспондентка из Харькова Анна Черненко.

К теме В больнице скончался мужчина, раненный в результате утреннего обстрела Салтовки

Будущее без пушкина

Сообщается, что всего в Мерефе переименовали 62 улицы. По словам корреспондентки, там не стало улиц пушкина, чернышевского и маяковского. Вместо этого появились символические названия в честь героев армии УНР и Мерефянской крепости.

На таких фронтах продолжается борьба за Украину в Харьковской области,

– отметила Анна Черненко.

Ситуация в Харьковской области: последние новости

Ночью 7 сентября российские оккупанты снова атаковали Харьков. В результате пожара пострадали СТО, скрытый паркинг и автомобили.

В Генштабе сообщают, что враг нанес удары в районах населенных пунктов Прудянка, Черноглазовка, Мироновка, Большие Проходы, Русская и Черкасская Лозовая, Русские и Черкасские Тишки. Благодаря работе ВСУ российские наемники несут существенные потери.

На фейсбук-странице городского совета города Купянска, который оккупировали еще в феврале, появился первый пост. Там обратились к местным жителям, предупредив, что ВСУ – близко.

Обратите внимание – оккупанты ударили по Харькову: смотрите видео