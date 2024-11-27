Нардеп от "Слуги народа" номинировал Трампа на Нобелевскую премию мира

Новоизбранный президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что завершит войну в Украине. Не успел республиканец еще сесть в Белом доме и воплотить свое обещание, как его уже выдвинули на Нобелевскую премию мира в 2025 году.

Сделал это нардеп от партии "Слуга народа" и председатель Комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики Александр Мережко, передает 24 Канал со ссылкой на письмо Мережко в Нобелевский комитет, с которым ознакомилось издание Kyiv Independent.

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Как объяснил свой поступок Мережко

В письме Мережко выразил убеждение, что Трамп сделал значительный вклад для установления мира во всем мире и что он может сделать еще больше в будущем. В качестве примера чиновник привел посредничество Трампа в соглашениях между Израилем и мусульманскими странами, в частности ОАЭ, Бахрейном и Суданом, во время его первого президентского срока.

Трамп также заложил основы для сегодняшней международной коалиции поддержки Украины, продемонстрировав глобальное лидерство в поставках оружия для противостояния жестокой и незаконной агрессивной войне России,

– подчеркнул нардеп, вероятно, имея в виду решение Трампа поставить Украине противотанковые ракеты Javelin во время своей первой каденции.

В комментарии Kyiv Independent Мережко объяснил, что номинацию Трампа на Нобелевскую премию мира рассматривает как возможность привлечь внимание республиканца, чтобы он мог помочь Украине выжить.

Мережко выразил надежду, что "в своих попытках остановить агрессию России против Украины Трамп будет искать решение на основе международного права, в частности таких принципов, как территориальная целостность и уважение к суверенитету Украины".

К слову, ранее в СМИ оценили, что может предусматривать вероятный мирный план Трампа.