Меркель приедет в Украину для встречи с Зеленским: известна дата
9 августа 2021 , 12:26Читати новину українською
Источник:Сергей Никифоров в фейсбуке
Ангела Меркель приедет в Киев для встречи с президентом Владимиром Зеленским. Предварительно, визит канцлера запланирован на 22 августа.
Пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров сообщил, что политики обсудят ряд вопросов. В частности безопасность, двусторонние отношения и другие актуальные темы.
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Федеральный канцлер Германии госпожа Ангела Меркель намерена посетить Украину с визитом 22 августа,
– отметил представитель президента.
Одна из возможных тем "Северный поток-2"
Вероятно, одной из тем встречи Ангелы Меркель и Владимира Зеленского также может стать "Северный поток-2".
- Недавно в МИД России заявили, что строительство газопровода находится на финальной стадии и до завершения работ осталось несколько недель.
"Северный поток-2": Что известно
- США и Германия 21 июля 2021 года подписали соглашение о запуске "Северного потока-2". Документ раскритиковали в Европарламенте.
- Представители МИД Польши и Украины выступили с заявлением о том, что страны совместно будут противостоять запуску газопровода.
- Конгресс Соединенных Штатов 31 июля одобрил поправку, которая позволит вводить санкции против российского трубопровода.
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