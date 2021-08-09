Меркель приедет в Украину для встречи с Зеленским: известна дата

Ангела Меркель приедет в Киев для встречи с президентом Владимиром Зеленским. Предварительно, визит канцлера запланирован на 22 августа.

Пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров сообщил, что политики обсудят ряд вопросов. В частности безопасность, двусторонние отношения и другие актуальные темы.

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Федеральный канцлер Германии госпожа Ангела Меркель намерена посетить Украину с визитом 22 августа,

– отметил представитель президента.

Одна из возможных тем "Северный поток-2"

Вероятно, одной из тем встречи Ангелы Меркель и Владимира Зеленского также может стать "Северный поток-2".

Недавно в МИД России заявили, что строительство газопровода находится на финальной стадии и до завершения работ осталось несколько недель.

"Северный поток-2": Что известно

США и Германия 21 июля 2021 года подписали соглашение о запуске "Северного потока-2". Документ раскритиковали в Европарламенте.

Представители МИД Польши и Украины выступили с заявлением о том, что страны совместно будут противостоять запуску газопровода.

Конгресс Соединенных Штатов 31 июля одобрил поправку, которая позволит вводить санкции против российского трубопровода.

Советник главы ОП Тимофей Милованов убежден, что в случае запуска трубопровода Украина будет терять около 1,5 миллиарда долларов

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