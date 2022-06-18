Меркель говорит, что готова стать мирным посредником между Москвой и Киевом

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что может выступить в роли посредника в мирном урегулировании конфликта между Россией и Украиной.

Об этом она рассказала в интервью Redaktions Netzwerk Deutschland (RND), заметив, что сейчас этот вопрос не обсуждается, это только рассматриваемая ею перспектива.

Меркель связала вторжение России в Украину со своей отставкой

Меркель отметила, что до того, как выйти из политики в 2021 году она пыталась предотвратить украинский кризис, но не добилась успеха в этом.

Путин больше не был готов к саммитам в нормандском формате. Да и я не добилась успеха в том, чтобы создать дополнительный дискуссионный формат для России и Европы о порядке европейской безопасности параллельно с нормандским форматом.

– рассказала Меркель.

При этом она не считает, что Кремль ожидал ее ухода с должности канцлера Германии, чтобы начать войну в Украине.

Мол, ее отставка могла быть одним из факторов наряду с выборами во Франции, выводом войск из Афганистана, стагнации в реализации Минских соглашений.

Меркель не считает, что виновна в войне

Ранее Меркель заявила, что не видит своей вины в широкомасштабном вторжении России в Украину. Она подчеркнула, что за время ее каденции не существовало возможностей создать такие условия безопасности, которые могли бы это предотвратить.

Интересно, что свою поддержку и солидарность с Украиной Меркель выразила прямо на 99 широкомасштабного вторжения России . И только после того, как отсутствие ее публичной позиции и поддержку запуска Северного потока-2 раскритиковали в США и ряде других государств.

Полномасштабную войну Меркель назвала большой ошибкой России. Она также не считает ошибкой минские договоренности. По словам Меркель, без них ситуация была бы еще хуже, а "дипломатия, если она терпит неудачу, не ошибочна".

Будет ли полезна Меркель сейчас?

Меркель возглавляла правительство Германии в течение 16 лет и за это время буквально "подсадила" свою страну в зависимости от российских энергоносителей.

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Поэтому маловероятно, что амбиции Меркель стать мирным посредником между Украиной и Россией, принесут хоть какую-то пользу.

К слову, Меркель также считает верным решением не принимать Украину в Евросоюз в 2008 году.

Меркель дала первые комментарии относительно войны: смотрите видео