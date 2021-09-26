Меркель и Лашет – расстроены, социал-демократы радуются: реакция на результаты экзитполов
Источник:The Guardian
Партия канцлера Ангелы Меркель и ее вероятного преемника Армина Лашета 26 сентября показала свой самый низкий результат – всего 25% голосов. Как свидетельствуют экзитполы, такое же достижение у Социал-демократической партии Германии.
В штабе социал-демократов результат называют безоговорочным успехом. Лидер политсилы Олаф Шольц уже заявил, что готов быть канцлером.
Важно Без очевидного победителя: в Германии озвучили результаты экзитполов
Социал-демократы уже готовы формировать правительство
По мнению Шольца, в воскресенье, 26 сентября, немцы продемонстрировали свое желание перемен.
Лашет просит не делать выводов рано
В ХДС/ХСС, конечно, таких эмоций не разделяют. Армин Лашет призвал не делать рано выводов и дождаться результатов голосования. Меркель у трибуны не проронила ни слова.
В ХДС/ХСС готовы к созданию коалиции
Несмотря на "скромный результат" Лашет, тем не менее, уже изъявил готовность формировать правительство. Политик не исключает возможных союзов для коалиции. Речь идет о сотрудничестве со "Свободными демократами" и партией "Зеленые".
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Какие результаты экзитпола (экзитпол компании Infratest dimap):
- ХДС/ХСС – 25%;
- Социал-демократическая партия Германии – 25%;
- "Союз-90/Зеленые" – 15%;
- Свободные демократы – 11%;
- "Альтернатива для Германии" – 11%;
- "Левая партия" – 5%.