Меркель и Лукашенко снова провели разговор: договорились решить миграционный кризис

Канцлер Германии Ангела Меркель вновь провела телефонные переговоры с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко. Главной темой был миграционный кризис и ситуация на белорусско-польской границе.

Политики договорились о том, проблема мигрантов выносится на уровень Беларуси и Евросоюза. Для этого представители обеих сторон должны срочно начать переговоры.

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Желание мигрантов попасть в Германию

Канцлер Германии Ангела Меркель сообщила Александру Лукашенко о просьбе президента Еврокомиссии Урсулы фор дер Ляєн о привлечении к решению миграционной кризиса представителей соответствующих международных организаций, которые уже сотрудничают с Беларусью.

По данным пресс-службы самопровозглашенного белорусского президента, политики "пришли к определенному пониманию" ситуации, которая происходит в Беларуси на границе с Польшей. Также Меркель и Лукашенко якобы договорились о постоянном контакте в вопросах миграционного кризиса.

Отдельно Ангела Меркель и Александр Лукашенко обсудили намерения мигрантов попасть в Германию.

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