Меркель отказалась от должности в ООН, – СМИ

Генсек ООН Антониу Гутерриш предложил пост в организации бывшему канцлеру Германии Ангеле Меркель. Однако чиновница отклонила предложение.

Гутерриш предложил Меркель возглавить консультативный орган высокого уровня по вопросам глобальных общественных благ. Это один из основных проектов Гутерриша в рамках его второй каденции на посту генсека.

К теме Меркель предложили работу в Организации Объединенных Наций, – СМИ

Меркель отказала

По информации источников издания, бывший канцлер разговаривала с генеральным секретарем ООН на прошлой неделе. Она поблагодарила его, но якобы дала понять, что не примет это предложение.

В Организации и раньше считали достаточно низкой вероятность того, что Меркель согласится на предложение по работе, пишет Spiegel.

Что делает Меркель после отставки

Кстати, Меркель покинула пост канцлера Германии в 2021 после 16 лет пребывания на посту. Она рассказывала, что больше не планирует заниматься политикой.

Немка хотела сначала немного отдохнуть. К слову, Меркель хочет написать собственную книгу. В ней она объяснит свои важнейшие политические решения, которые принимала на протяжении каденции.

Может быть интересно – что Меркель сделала для Украины: