В немецком языке вряд ли есть слова, чтобы описать эти разрушения, – Меркель о наводнениях

Ангела Меркель посетила районы, которые сильнее всего пострадали от аномальных наводнений. События последних дней политик назвала сюрреалистической и призрачной ситуацией.

Во время поездки в общину Шульд в федеральной земле Рейнланд-Пфальц Меркель пообещала пострадавшим землям "общенациональную солидарность".

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Сюрреалистическая, призрачная ситуация. В немецком языке вряд ли найдутся слова, чтобы описать эти разрушения,

– подчеркнула Меркель.

Политик отметила, что необходимо действовать оперативно. В то же время на пути к восстановлению понадобится много терпения и выдержки.

Смертельные наводнения в Германии: главное

Жертвами аномальных наводнений в Германии стали уже 156 человек. Кроме того, более тысячи человек пропали без вести.

В восточной Баварии объявили чрезвычайное положение.

Из-за непогоды между Германией и Чехией прекратили железнодорожное сообщение. В частности, пока не будет курсировать поезд Прага – Дрезден.

Тем временем непогода продвигается дальше по территории Европы. В частности, от наводнений уже страдает Австрия.

Правительство Германии во время заседания 21 июля планирует рассмотреть краткосрочную помощь, среднесрочную поддержку и долгосрочную программу восстановления на территориях, которые пострадали от стихии.