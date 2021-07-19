В немецком языке вряд ли есть слова, чтобы описать эти разрушения, – Меркель о наводнениях
19 июля 2021 , 08:29Читати новину українською
Источник:Укринформ
Ангела Меркель посетила районы, которые сильнее всего пострадали от аномальных наводнений. События последних дней политик назвала сюрреалистической и призрачной ситуацией.
Во время поездки в общину Шульд в федеральной земле Рейнланд-Пфальц Меркель пообещала пострадавшим землям "общенациональную солидарность".
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Сюрреалистическая, призрачная ситуация. В немецком языке вряд ли найдутся слова, чтобы описать эти разрушения,
– подчеркнула Меркель.
Политик отметила, что необходимо действовать оперативно. В то же время на пути к восстановлению понадобится много терпения и выдержки.Заметьте!
Смертельные наводнения в Германии: главное
- Жертвами аномальных наводнений в Германии стали уже 156 человек. Кроме того, более тысячи человек пропали без вести.
- В восточной Баварии объявили чрезвычайное положение.
- Из-за непогоды между Германией и Чехией прекратили железнодорожное сообщение. В частности, пока не будет курсировать поезд Прага – Дрезден.
- Тем временем непогода продвигается дальше по территории Европы. В частности, от наводнений уже страдает Австрия.