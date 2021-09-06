Меркель выступила за начало переговоров с "Талибаном"
Источник:DW
Ангела Меркель сообщила, что выступает за диалог с террористами "Талибана", захватившими Афганистан. По словам политика, переговоры нужны для эвакуации афганцев, которые чувствуют угрозу.
Канцлер Германии Меркель отметила, что ее страна хочет вывезти из Афганистана людей, которые ранее работали в немецких организациях развития. Сейчас эти люди чувствуют себя в опасности.
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В отношении талибов, то, конечно, мы должны с ними говорить, потому что сейчас это те, к кому надо обращаться,
– подчеркнула Меркель.
По словам Меркель, диалог позволит продолжить поставки гуманитарной помощи в Афганистан.
В то же время канцлер не сообщила, что поддерживает полноценные дипломатические отношения со страной, которая находится под контролем "Талибана".
Талибы захватили Афганистан: главное
- Министры 20 стран мира 8 сентября соберутся на онлайн-встречу, чтобы обсудить ситуацию в Афганистане.
- Между тем в Афганистане ситуация с гуманитарным кризисом становится все критичнее. По данным экспертов, собственных ресурсов и продуктов в стране хватит лишь на месяц. В Афганистане катастрофически не хватает медикаментов.
- "Талибы" в ночь на 4 сентября устроили хаотичную стрельбу. СМИ сообщили о погибших и раненых.
- Террористы отложили объявление своего так называемого правительства. Это должно было произойти уже 4 сентября.