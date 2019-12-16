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      Меркель и Путин договаривались о транзите газа через Украину в 2020 году

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      Путин и Меркель провели телефонный разговор / rubryka.com

      Канцлер Германии Ангела Меркель позвонила президенту России Владимиру Путину. Двое лидеров обсуждали возможность сохранения транзита российского газа через Украину в 2020 году.

      Газовый транзит Украиной обсуждался в контексте завершения контракта 31 декабря 2019 года и строительства "Северного потока-2". Об этом говорится на сайте президента России.

      Интересно: У Путина назвали условие продолжения транзита газа через Украину

      Кроме того, Путин и Меркель обсудили результаты нормандского саммита в Париже. Они дали положительную оценку некоторым решениям, принятым в пользу приближения к мирному урегулированию российско-украинской войны.

      Что известно о последних переговорах относительно газа между Украиной и Россией

      Последний раз о газе стороны говорили в рамках нормандского саммита. Этот вопрос обсуждали только во время украинско-российской двусторонней встречи между президентами Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным. На ней также присутствовали представители "Газпрома" и "Нафтогаза". По словам исполнительного директора "Нафтогаза" Юрия Витренко, стороны договорились дальше договариваться.

      Зеленский, со своей стороны, заявил, что существует большая вероятность того, что Украина и Россия в ближайшее время подпишут новое соглашение о транзите газа в Европу через украинскую территорию. Говорится о контракте на транзит газа не на один год, а на определенное количество лет. Хотя на сколько, неизвестно. Сначала российская сторона настаивала на 1 году, а украинская – на 10-ти. По мнению украинского президента, Россия и Украина "что-то найдут посередине". Предыдущий контракт истекает 31 декабря 2019 года.

      Теперь на уровне советников стороны планируют обсуждать детали договора – возможность, формат, объем и цену по транзиту газа.

      нормандська зустріч, про що домовилися
      О чем Украина и Россия договорились на нормандской встрече в Париже / инфографика 24 канала

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Новости политики Ангела Меркель Владимир Путин Нормандская встреча 2019 Газовый конфликт Газ Газовый контракт
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