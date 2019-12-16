Меркель і Путін домовлялися про транзит газу через Україну у 2020 році

Канцлер Німеччини Ангела Меркель зателефонувала президенту Росії Володимиру Путіну. Двоє лідерів обговорювали можливість збереження транзиту російського газу через Україну у 2020 році.

Газовий транзит Україною обговорювався у контексті завершення контракту 31 грудня 2019 року та будівництва "Північного потоку-2". Про це зазначається на сайті президента Росії.

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Крім того, Путін і Меркель обговорили результати нормандського саміту у Парижі. Вони дали позитивну оцінку деяким рішенням, ухваленим на користь наближення до мирного врегулювання російсько-української війни.

Що відомо про останні перемовини щодо газу між Україною та Росією

Востаннє про газ сторони говорили у межах нормандського саміту. Це питання обговорювали лише під час українсько-російської двосторонньої зустрічі між президентами Володимиром Зеленським і Володимиром Путіним. На ній також були присутніми представники "Газпрому" та "Нафтогазу". За словами виконавчого директора "Нафтогазу" Юрія Вітренка, сторони домовилися далі домовлятися.

Зеленський, зі свого боку, заявив, існує велика ймовірність того, що Україна та Росія найближчим часом підпишуть нову угоду про транзит газу до Європи через українську територію. Мовиться про контракт на транзит газу не на один рік, а на певну кількість років. Хоча на скільки, невідомо. Спершу російська сторона наполягала на 1 році, а українська – на 10-ти. На думку українського президента, Росія та Україна "щось знайдуть посередині". Попередній контракт спливає 31 грудня 2019 року.

Тепер на рівні радників сторони планують обговорювати деталі договору – можливість, формат, об’єм та ціну щодо транзиту газу.



Про що Україна і Росія домовилися на нормандській зустрічі у Парижі / інфографіка 24 каналу