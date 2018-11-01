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      Меркель встретилась с Порошенко в Киеве: фотофакт

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      Петр Порошенко и Ангела Меркель
      Петр Порошенко и Ангела Меркель / 24 канал

      В четверг, 1 ноября, канцлер Германии Ангела Меркель прибыла в Киев с однодневным визитом, чтобы встретиться с высшим руководством Украины.

      График встреч у Ангелы Меркель – очень напряженный. Много вопросов, много встреч. И с президентом Порошенко, и с премьером Гройсманом, а также с главами фракций и руководством Рады.

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      Меркель у Києві
      Петр Порошенко и Ангела Меркель

      В центре внимания – ситуация на Донбассе, выполнение Минских договоренностей и введения миротворческой миссии.

      Меркель у Києві
      Петр Порошенко и Ангела Меркель

      А также "Северный поток-2". В частности, возможные гарантии транзита газа через Украину, ведь газопровод уже строят и в Германии, и в России. Конечно, не останется без внимания и ситуация в Азовском море, а именно блокирование российскими пограничниками коммерческого судоходства.

      Меркель у Києві
      Ангела Меркель прибыла с визитом в Киев

      Заметим, в связи с визитом Ангелы Меркель в Киев, в столице частично перекрыли движение по ряду центральных улиц. Сейчас нельзя проехать Европейскую площадь, улицы Михаила Грушевского, Шелковичную, Институтскую, Крещатик, Владимирскую и Набережное шоссе.

      Теги: Новости политики Новости Украины Новости Киева Ангела Меркель Петр Порошенко
      Источник: 24 канал
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