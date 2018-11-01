Меркель встретилась с Порошенко в Киеве: фотофакт

В четверг, 1 ноября, канцлер Германии Ангела Меркель прибыла в Киев с однодневным визитом, чтобы встретиться с высшим руководством Украины.

График встреч у Ангелы Меркель – очень напряженный. Много вопросов, много встреч. И с президентом Порошенко, и с премьером Гройсманом, а также с главами фракций и руководством Рады.

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Петр Порошенко и Ангела Меркель

Радий вітати в Україні Федерального канцлера Федеративної Республіки Німеччина пані Ангелу Меркель pic.twitter.com/CMZY0WFVWf — Петро Порошенко (@poroshenko) 1 листопада 2018 р.

В центре внимания – ситуация на Донбассе, выполнение Минских договоренностей и введения миротворческой миссии.



Петр Порошенко и Ангела Меркель

А также "Северный поток-2". В частности, возможные гарантии транзита газа через Украину, ведь газопровод уже строят и в Германии, и в России. Конечно, не останется без внимания и ситуация в Азовском море, а именно блокирование российскими пограничниками коммерческого судоходства.



Ангела Меркель прибыла с визитом в Киев

Заметим, в связи с визитом Ангелы Меркель в Киев, в столице частично перекрыли движение по ряду центральных улиц. Сейчас нельзя проехать Европейскую площадь, улицы Михаила Грушевского, Шелковичную, Институтскую, Крещатик, Владимирскую и Набережное шоссе.