После удара России по Киевщине отменено мероприятие об оборонных технологиях IRON DEMO
24 июля Россия нанесла баллистический удар по частному спорткомплексу, где проходила выставка вооружения. Затем сеть возмутило, что подобную меру планируют провести во Львове.
Но в конце концов его упразднили. Об этом сообщили в оборонном технологическом кластере IRON Cluster .
Что сказали в IRON Cluster?
Мероприятие об оборонных технологиях IRON DEMO было запланировано в конце августа. Но после атаки в Киевскую область его немедленно решили отменить.
В IRON Cluster подчеркнули, что за три года существования кластера безопасность всегда была для них на первом месте.
Каждое наше событие за это время организовывалось с соблюдением жестких протоколов безопасности и с обязательным согласованием со всеми соответствующими органами. Но сегодня любые наши слова будут лишними,
– отметили там.
Кластер выразил соболезнования родным и близким погибших 24 июля и официально объявил, что событие IRON DEMO 2026 во Львове не состоится.
"Со всеми, кто регистрировался на событие как партнеры, экспоненты и участники, мы свяжемся лично", – добавили организаторы.
Напомним, что в результате целенаправленного российского удара по Киевщине погибли 10 человек, младшему было 19 лет. Еще около 100 человек получили ранения разных степеней.
В настоящее время организатор мероприятия , на котором произошла трагедия, задержан. Событие организовали самовольно без согласований с военным командованием, областной или районной военными администрациями и другими уполномоченными органами.