В Украину прибудут тысячи мощных генераторов: Кулеба рассказал о помощи Запада

Запад продолжает помогать Украине противостоять атакам россиян на энергетическую инфраструктуру. Глава Министерства иностранных дел сказал, сколько мощных генераторов и трансформаторов передадут страны-партнеры нашему государству.

Вряд ли россиянам удастся погрузить украинцев в тотальную тьму, ведь, в частности, нам помогают западные союзники. Глава МИД Дмитрий Кулеба во время брифинга констатировал, что Киев договорился о передаче Украине около 1 800 трансформаторов.

Читайте также Невидимый фронт войны: чего и какой ценой достигли украинские дипломаты в 2022 году

Каких договоренностей удалось достичь МИД

Кроме трансформаторов государства запада планируют передать украинцам около 7 000 генераторов мощностью до 100 кВт и 600 генераторов мощностью более 100 кВт. Собственно, это то, о чем известно по состоянию на среду, 4 января.

Удалось договориться о поставках почти 1 800 трансформаторов тока и напряжения разной мощности, более 7 000 генераторов мощностью до 100 кВт и более 600 генераторов мощностью более 100 кВт, более 40 километров кабеля и сотен наименований запчастей для энергооборудования и обогревателей,

– сказал высокопоставленный чиновник.

Отметим, что генераторы, о которых говорит Кулеба, отличают от тех, которые покупают себе обычные украинцы в собственных домах. Они значительно мощнее и могут снабжать электроэнергией целые предприятия.



Как подобрать генератор в дом / Картинка 24 Канала

Борьба на энергетическом фронте продолжается

Переход украинских предприятий на электрогенераторы, с одной стороны, спасает украинскую экономику и позволяет ей хоть как-то функционировать в этих нелегких обстоятельствах, а с другой, – из-за этого дорожают продукты . Эксперты отмечают, что повышение цен на продукты будет колебаться на уровне 3-5%.

Премьер Денис Шмыгаль недавно рассказал, как Украина планирует простоять оккупантам на энергетическом фронте в течение 2023 года. Он констатировал, что правительство планирует не только успешно завершить отопительный сезон и восстановить повреждения, но и коренным образом реформировать энергетическую систему. Суть реформы будет заключаться в создании децентрализованной энергосистемы.

Кроме того, важно для власти обеспечение бесперебойной работы критической инфраструктуры, усиление безопасности энергообъектов, а особенно атомных электростанций.