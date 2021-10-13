"Мешают обстоятельства": почему Тарана до сих пор не уволили с должности министра обороны

Вскоре в Кабмине прогнозируют довольно значительные кадровые изменения. Среди тех, кто может покинуть правительство Дениса Шмыгаля, называют и главу Минобороны Андрея Тарана.

Как сообщили 24 каналу источники во фракции "Слуга народа", ранее заменить министра обороны не позволяли обстоятельства. Хотя причины это сделать были.

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В "Слуге народа" объяснили, почему не меняли министра обороны

В частности, среди таких обстоятельств называли проведение парада на День Независимости – в это время отставка министра была бы неуместной.

Впоследствии проходил визит президента Зеленского в США. Сейчас идет подготовка к визиту в Украину главы Пентагона – Ллойда Остина. Ориентировочно 18 – 24 октября состоится рабочая поездка Остина в Европу, во время которой он и посетит Украину. О визите главы Пентагона президент Зеленский сообщал еще 1 сентября.

Кадровые перестановки в Кабмине анонсировали раньше

Во время визита в США Андрей Таран и Ллойд Остин подписали соглашение, которое предусматривает серьезное усиление сотрудничества в военно-техническом направлении.

Уже в начале октября "Слуги народа" прогнозировали, что в правительстве произойдут определенные кадровые изменения. Конкретно, кого будут менять, не сообщили. Список возможных кандидатур "на выход" постоянно меняется, по информации СМИ.

Так, возможно, сообщают медиа, будут менять главу Минсоцполитики, Министерства защиты экологии и вице-премьера – министра по вопросам стратегических отраслей промышленности.

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