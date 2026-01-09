Россия подтвердила удар "Орешником": назвали местью за "атаку на резиденцию" Путина

Россия подтвердила, что нанесла массированный удар по Украине 9 января, в частности "Орешником". Россияне цинично утверждают, что били якобы по военной инфраструктуре.

Однако на самом деле известно и об ударах по гражданским объектам. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на пропагандистское росСМИ ТАСС.

Что заявили в России об атаке "Орешником"?

Российское минобороны подтвердило удар по Украине в ночь на 9 января, в том числе БРСД "Орешник". Россияне назвали это ответом на "атаку Киева на резиденцию Путина".

РосСМИ цинично добавило, что армия России якобы поразила объекты, где ВСУ производят беспилотники. Именно ими, по словам россиян, Украина якобы избивала по энергетической инфраструктуре врага.

На самом же деле известно об очередных ударах России по жилым домам и критической инфраструктуре, в частности, в Киеве и Киевщине.

Какие последствия атаки по Украине?