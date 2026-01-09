Россия подтвердила удар "Орешником": назвали местью за "атаку на резиденцию" Путина
- Россия подтвердила массированный удар по Украине, в том числе "Орешником", ночью 9 января.
- Там назвали это ответом на "атаку на резиденцию Путина".
Россия подтвердила, что нанесла массированный удар по Украине 9 января, в частности "Орешником". Россияне цинично утверждают, что били якобы по военной инфраструктуре.
Однако на самом деле известно и об ударах по гражданским объектам. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на пропагандистское росСМИ ТАСС.
Смотрите также По Украине снова ударили "Орешником": может ли ракета нести ядерку и какая ПВО способна ее сбить
Что заявили в России об атаке "Орешником"?
Российское минобороны подтвердило удар по Украине в ночь на 9 января, в том числе БРСД "Орешник". Россияне назвали это ответом на "атаку Киева на резиденцию Путина".
РосСМИ цинично добавило, что армия России якобы поразила объекты, где ВСУ производят беспилотники. Именно ими, по словам россиян, Украина якобы избивала по энергетической инфраструктуре врага.
На самом же деле известно об очередных ударах России по жилым домам и критической инфраструктуре, в частности, в Киеве и Киевщине.
Какие последствия атаки по Украине?
Вечером 8 января во Львове произошел ряд взрывов. В ППК "Запад" сообщили, что враждебная цель двигалась со скоростью 13 тысяч километров в час. Мониторы предполагали, что Россия могла запустить баллистическую ракету средней дальности "Орешник".
Под массированным ударом дронов и ракет также находился Киев. В результате атаки россиян по жилым домам известно о погибших и более 10 пострадавших.
В части столицы после обстрела есть проблемы со светом, водой и отоплением.