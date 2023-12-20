Месть за Киевстар началась: украинские хакеры уничтожили IT-инфраструктуру "Росводоканала"

В результате кибератаки на Киевстар несколько дней услуги оператора не были доступны для миллионов людей. Украинские хакеры решили отомстить Кремлю – была уничтожена технологическая инфраструктура "Росводоканала".

В среду, 20 декабря, об этом 24 Каналу стало известно от собственных источников. Собственно, стоят за атакой на "Росводоканал" хакеры группировки Blackjack. Вероятно, их поддерживали киберспециалисты СБУ.

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Кибератака на "Росводоканал"

Источник отмечает, что Служба безопасности Украины уже анализирует 1,5 терабайта скачанных файлов "Росводоканала". В то же время, объем общего количества удаленных данных составляет более 50 терабайтов, что не может не поражать.

Была совершена мощная кибероперация на "Росводоканал". Во время атаки хакеры зашифровали более 6 тысяч компьютеров и удалили более 50 терабайтов данных,

– сообщает источник.

Речь идет о поражении внутреннего документооборота, корпоративной почты, сервисов киберзащиты, резервных копий и других данных. По состоянию на поздний вечер 20 декабря работа "Росводоканала" заблокирована.

Хакеры из Blackjack атаковали российского поставщика воды / Фото предоставлены 24 Каналу

Украинские хакеры не дремлют

Хакерская группировка Blackjack в конце ноября сломала сайт министерства труда и социальной защиты России. К этому также, вероятно, причастны киберспециалисты СБУ. Наши спецслужбы получили в результате этой операции более 100 терабайтов данных для изучения.

В то же время сообщалось, что IT-армия Украины остановила работу российского облачного сервиса Битрикс24. Как известно, им пользуются крупнейшие кремлевские компании, которые спонсируют войну России против нашего государства.

Кроме того, украинские хакеры уже после кибератаки на Киевстар успели сломать радиостанцию в оккупированном Крыму. Вместо кремлевской пропаганды на радио звучала песня нашего певца о Главном управлении разведки Минобороны. Это подтверждает соответствующее видео.

Следует уточнить, что перебои со связью абоненты Киевстара заметили утром 12 декабря. Впоследствии российская хакерская группировка "Солнцепек" взяла на себя ответственность за кибератаку на мобильного оператора. Через несколько дней компания практически восстановила все услуги для клиентов.

"Росводоканал" – крупнейшая российская частная компания, приватизированная в 2003 году. Она снабжала водоснабжением 7 миллионам потребителей. Добавим, что компания входит в состав Альфа-Групп, ее штаб-квартира расположена в Москве.