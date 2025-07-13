Месть за маленького мальчика: ВСУ мощно накрыли россиян в Алешках

Украинские силы ударили по месту базирования российских операторов БПЛА во временно оккупированных Олешках Херсонской области. Это была месть наших воинов за убийство в Херсонской области годовалого мальчика Димы.

Силы обороны Украины поразили в Алешках именно тех российских операторов дронов, что были причастны к удару, из-за которого погиб ребёнок. Руководитель "Центра изучения оккупации" Мариуполя Петр Андрющенко рассказал 24 Каналу про детали атаки.

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Каким оружием попали по оккупантам в Алешках?

Андрющенко отметил, что удар по месту базирования вражеских операторов БПЛА в Алешках – это месть за убитого мальчика.

Это еще одна замечательная новость из недооцененных новостей в украинском инфопространстве, ведь мы забыли о Херсоне. Мало кто знает, что гражданские гуляют с РЭБами по городу. Россияне их фотографируют и по их частотам пытаются вычислить, как работают эти РЭБы, чтобы перестроить свои FPV-дроны и бить по гражданским,

– сказал он.

Херсон, как отметил Андрющенко, сегодня является зоной абсолютного террора. Россияне, которые бьют по городу, дошли до того, что анонсируют удары по конкретному месту, дают 15 минут и начинают туда бить. Потом снимают и выкладывают это в сеть.

Это просто геноцид. И именно это привело к гибели годовалого мальчика,

– пояснил руководитель "Центра изучения оккупации" Мариуполя.

Украинские силы наконец отомстили оккупантам, нанеся удар по сооружению, где базировалась группа операторов беспилотников. Украинская разведка предварительно установила их местоположение. А после удара украинские силы не подпускали россиян, чтобы эвакуировать раненых. Они, вероятно, погибли под завалами.

Это прекрасная операция, потому что удар был нанесен не беспилотником, вероятно, туда долетела авиабомба. Россияне это подтверждают. А потом FPV-дроны обеспечили то, что враг не смог осуществить эвакуацию,

– подчеркнул он.

Гауляйтер Херсонщины Владимир Сальдо пытался рассказать о якобы ударе по пятиэтажке, где завалило гражданских людей. Однако, по словам руководителя "Центра изучения оккупации" Мариуполя, все видели, что был атакован нежилой трехэтажный дом бывшей санстанции, где базировались россияне. По предварительным данным, в результате удара, живых оккупантов не осталось.

Надеемся, что мы если не поставили жирную точку, то по крайней мере кому-то там станет страшно и они хотя бы будут понимать, что в эту игру могут играть вдвоем. А Вооруженные Силы Украины будут обеспечивать возмездие так, как и должны это делать,

– отметил Петр Андрющенко.

В то же время наблюдается по мониторингу, что телеграмм-каналы, связанные с российской группой, по которой был нанесен удар, пока молчат.

Напомним, что россияне 9 июля атаковали дронами село Правдиное Белозерской общины Херсонской области. В результате удара российского БПЛА "Молния" по двору жилого дома погиб на месте мальчик Дима, которому было всего 1 год и 2 месяца. Его 64-летняя прабабушка получила ранения – у нее контузия, взрывная и закрытая черепно-мозговая травма. Женщине оказали помощь на месте, она отказалась от госпитализации.