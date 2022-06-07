"Месть за МН17" и "За Катынь": Украине передают боеприпасы с символическими надписями

Украина продолжает получать оружие и боеприпасы от всего мира. Особого внимания заслуживают те, на которых оставляют послания для россиян. Ведь они причинили боль не только нашему народу.

В Государственной пограничной службе Украины показали, какие боеприпасы привозят в наше государство из-за границы. На некоторых из них оставили послание русским захватчикам. Мол, чтобы отомстить за то, что они сделали раньше.

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Россиянам шлют "привет" из других европейских стран

В этом случае следует разделять передачу оружия и боеприпасов с символическими посланиями россиянам. Если в первом случае страны-партнеры предоставляют нам то, что могут предоставить. Во втором – делают это для того, чтобы отомстить за все то, что за годы поступила с ними страна-агрессорка.

Да, среди боеприпасов из Чехии была одна ракета. Она выделялась надписью "За расстрелянную Пражскую весну 1968-го".



Чехи вспомнили россиянам расстрелянную Пражскую весну / Фото ГНСУ

Заметим, что так называют период, в течение которого проходила политическая либерализация в Чехословацкой Социалистической Республике. Но в конце его в страну ворвались советские и войска стран, которые входили в Организацию Варшавского договора.

Но нидерландцам очень болит пассажирский самолет, сбитый над Украиной. На снарядах они написали "Месть за "MH17".



Нидерландцы не простили сбитый самолет MH17 / Фото ГНСУ

Боеприпасы, привозимые нам из Польши, также содержат надписи. На некоторых из них можно прочесть "За Катынь!", а на других – "За Качиньского!".



Поляки мстят за Катынь и Качиньского / Фото ГНСУ

Оккупанты регулярно атакуют Украину подписанными ракетами

Ракеты с подобными надписями по Украине запускают россияне. Но их послания отличаются чрезвычайной циничностью и злостью. Например, по железнодорожному вокзалу Краматорска из "Точки У" избивали ракетами, на которых была надпись "За детей" .

Не менее жалкой была атака по "Азовстали" после победы группы KALUSH Orchestra на песенном конкурсе Евровидения 2022. Тогда после выступления солист Олег Псюк призвал весь мир спасти Мариуполь и "Азовсталь". Оккупанты сделали это по-своему, сбросив на комбинат бомбы с надписями "Kalush, как вы и просили", "Help Mariupol, help Azovstal", а также "Евровидение-2022. Услышал zov, вьи**в Azov".

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