Какие изменения могут произойти с местным бюджетом: нардеп рассказала о новом законопроекте

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект о передаче полномочий по администрированию местных имущественных налогов именно общинам. Сейчас это делает налоговая.

Об этом 24 Каналу рассказала народный депутат, член финансового комитета Верховной Рады Галина Васильченко, отметив, что здесь речь идет именно о местных имущественных налогах. Это – налог на недвижимость и земельный налог.

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Как отметила Васильченко, сейчас имущественные налоги администрируются именно налоговой, которая выступает здесь определенным посредником. Ведь все поступления от налогов потом возвращаются в общины и остаются там.

В общей структуре тех налогов, которыми занимается налоговая, эти местные имущественные налоги составляют около 6%. Соответственно там не всегда есть время на качественное и эффективное администрирование.

Общины же не имеют доступа к соответствующим реестрам недвижимости, земельных участков по администрированию налогов. Доступ к этому имеет налоговая. Все можно сделать значительно эффективнее. Так общины смогут лучше наполнять свои бюджеты,

– сказала Васильченко.

Такая система работает в Польше, странах Балтии и других государствах Европейского Союза. Именно оттуда Украина брала за основу реформу децентрализации. Кроме того, такое решение позволит хоть как-то компенсировать военное НДФЛ, которое ранее забрали на уровень государства.

Все предусматривают в два этапа. Первый, по сути, уже есть. Потому что общины и так раздают уведомления о начислении и уплате земельного налога и налога на недвижимость. Они привозят в налоговую уточнения по новым объектам недвижимости или по новым земельным участкам. То есть здесь надо закрепить законодательно все, что и так делают. А также дать больший доступ к базам данных и больше полномочий,

– сказала нардеп.

Это предлагают ввести в течение 2 лет. А уже в следующем этапе имеют целью ввести полную передачу администрирования этих налогов. Но она будет добровольной. Община, если захочет, то сможет это делать.

Сейчас идут консультации с Кабмином. Там имеют свою концепцию законопроекта. Сейчас есть консенсус относительно первого этапа.

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