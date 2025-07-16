Два попадания: местные власти Сумщины рассказали о последствиях вечернего обстрела Шостки

Вечером 16 июля россияне ударили по Сумской области. СМИ назвали место обстрела: это Шостка.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на начальника Сумской областной военной администрации Олега Григорова.

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Что известно об обстреле Шостки 16 июля?

Глава ОВА написал, что, предварительно, обошлось без пострадавших. Но последствия атаки еще уточняют.

Россияне обстреляли окрестности Шосткинской общины около 17:25. Во время ракетного удара по Сумской области было два попадания. Повреждены частные дома и автомобиль.

Тогда тревога из-за баллистики распространилась по разным регионам Украины, а на Сумщине длилась дольше – два часа.

Воздушные силы писали, что над Шосткой два разведывательных дрона. А мониторинговые каналы предположили, что враг ударил "Искандером".

Во время написания новости в области снова прозвучала тревога из-за угрозы применения скоростных ударных средств.

Где сейчас тревога в Украине

Вечером 16 июля россияне ударили по Доброполью. Известно о погибших и раненых.