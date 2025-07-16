Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на начальника Сумської обласної військової адміністрації Олега Григорова.

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Що відомо про обстріл Шостки 16 липня?

Глава ОВА написав, що, попередньо, минулося без постраждалих. Але наслідки атаки ще уточнюють.

Росіяни обстріляли околиці Шосткинської громади близько 17:25. Під час ракетного удару по Сумщині було два влучання. Пошкоджені приватні будинки та автомобіль.

Тоді тривога через балістику поширилася по різних регіонах України, а на Сумщині тривала найдовше – дві години.

Повітряні сили писали, що над Шосткою є два розвідувальні дрони. А монітори припустили, що ворог ударив "Іскандером".