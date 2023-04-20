Зеленский поднял вопрос членства в НАТО и его обсудят в Вильнюсе, – Столтенберг
Генсек НАТО Йенс Столтенберг высказался по поводу евроатлантической перспективы Украины. Столтенберг считает, что Украина по праву должна найти место в евроатлантической семье.
Соответствующее заявление Столтенберг сделал во время брифинга с президентом Владимиром Зеленским в Киеве, пишет 24 Канал. По его словам, страны НАТО продолжат усиливать вооруженные силы Украины.
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Столтенберг обещает поддержку Украины на пути в НАТО
Столтенберг заверил, что НАТО поможет Украине стать частью Североатлантического союза.
"Украина по праву должна найти место в евроатлантической семье и место Украины по праву в НАТО. С нашей поддержкой мы сделаем это возможным", – сказал генсенк НАТО.
Столтенберг сообщил, что обсудил с Зеленским многолетнюю поддержку, что поможет Украине перейти с советского вооружения на западное.
"Это свидетельство долгосрочной преданности НАТО Украине. НАТО стоит с вами сегодня, завтра и будет стоять столько, сколько нужно", – добавил он.
Столтенберг пригласил Зеленского на саммит НАТО в Вильнюсе, который состоится 11 – 12 июля. Генсек ожидает, что на саммите в Вильнюсе члены НАТО подтвердят долгосрочную поддержку Украины.
Кроме того, он сообщил, что Зеленский поднял вопросы членства Украины в НАТО и гарантий безопасности.
Это будет очень важным элементом повестки дня на этой встрече. И НАТО готовится к этому на саммите в Вильнюсе. Украина выбирает свое будущее в евроатлантической семье. Будущее Украины в НАТО и все члены Альянса с этим согласны,
– сказал Столтенберг.
В то же время, он подчеркнул, что сейчас главное внимание приковано к военной поддержке Украины, чтобы наша страна смогла выстоять в борьбе с российским агрессором.
Что известно о вступлении Украины в НАТО
- Ранее СМИ сообщали, что США, Германия и Венгрия против того, чтобы предложить Киеву более глубокие связи с НАТО. Эти страны не одобряют польскую и балтийскую поддержку вступления Украины в Североатлантический союз.
- Такую позицию аргументируют тем, что у Запада есть определенные разногласия по послевоенному статусу Киева. В то же время, Столтенберг подчеркивал, что Украина сможет вступить в Альянс только после победы в войне с Россией.
- Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что вопрос Плана действий по членству в НАТО снят с повестки дня. По его словам, Украина уже подала заявку.