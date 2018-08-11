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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27 ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Место женщины не на войне: как хрупкие защитницы разрушают стереотипы на фронте

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В Украине продолжают существовать стереотипы, что женщина не может профессионально выполнять военные обязанности и ей нужны особые условия. Недавно разгорелся скандал – девушке отказали в поступлении на офицерский курс только из-за принадлежности к другому полу.

Впервые наравне с мужчинами на параде в День Независимости увидим хрупкий – женский батальон. Сейчас девушки активно готовятся к событию. О том, что имеют право шагать по главной площади страны, доказывали на фронте.

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Однако гендерная дискриминация в украинской армии отнюдь не в прошлом. Несколько дней назад Полина Кравченко, которая сейчас является пресс-офицером 56 бригады, пожаловалась в Facebook. Девушка хотела пройти летний офицерский курс. И уже когда преодолела долгий путь из Донецкой области, где служит, во Львов, в Академии сухопутных войск ей отказали.

И знаете в чем причина? На летний проект "стань офицером за год" девушек не набирают. Опять женщин ограничивают, и закон о гендерном равенстве не до конца гендерный, – написала возмущенная Полина.

Кроме Полины, отказали и другим девушкам, которые пытались поступить на курс. Полина согласилась дать интервью нашему телеканалу. Однако в последний момент вынуждена была отказаться. Ведь ее руководство, жалуется, начало на нее давить.

Поліна Кравченко
Полина Кравченко – пресс-офицерка 56 бригады

А вот в Минобороны говорят, что не могут вмешиваться в ситуацию и решение учебных заведений. Правила и условия поступления в учебные заведения Министерства обороны, и Вооруженных сил Украины, и также в военные учебные подразделение высших учебных заведений утверждается ректорами и начальниками этих учреждений.

Против женщин-военных ничего не имеют, – оправдываются в академии. Объясняют, что сейчас в заведении учатся 160 девушек. Но офицерский экспресс-курс был экспериментальный. И мол, пока к студенткам на этой программе не готовы.

Нет сейчас возможности просто даже создать комфортные условия для этих девушек. Они должны жить в нормальных комфортных условиях, не могут же они находиться в тех же казармах, что и ребята,
– отметил и.о. заместителя начальника Национальной академии сухопутных войск Антон Миронович.

Оксана – опытный офицер, провела на войне три года. По ее словам, комфортные условия для женщин, которые служат, не нужны. А гендерные стереотипы – проблема, которая существует еще с советских времен.

Оксана Якубова
Оксана Якубова – экс-заместитель командира батальона

Иногда такие стереотипы даже имеют основания, рассказывает Оксана. Ведь часто девушки приезжают на фронт устроить личную жизнь или заработать, однако далеко не все. А те, которые строят военные карьеру, вынуждены прилагать втрое больше усилий, чтобы их воспринимали на равных. В батальоне Оксаны было 20 женщин. Они были и пулеметчиками, и помощниками гранатометчиков. И только одна испугалась и отказалась идти на передовую.

Они очень профессионально выполняли свои обязанности и были на передовой. Когда были обвальные из генштаба комиссии, проверяли, или они действительно были на передовой. Приехали. А мои девушки сидят и чистят автоматы,
– рассказала экс-заместитель командира батальона Оксана Якубова.

Поэтому Оксана советует менять законодательство, чтобы в документах исчезло такое понятие, как "женщины-военнослужащие". Все должны служить на одинаковых условиях, не заботясь о гардеробной, душевых и без разрешения отказываться идти на боевые дежурства. А сейчас такие привилегии у женщин есть. Если ты пришел на войну – забудь о поле.

Автор: Алена Чернецкая
Теги: Новости Украины Война на Донбассе Міністерство оборони України Вооруженные Силы Украины
Источник: 24 канал
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