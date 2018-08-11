Місце жінки не на війні: як тендітні захисниці руйнують стереотипи на фронті

В Україні продовжують існувати стереотипи, що жінка не може професійно виконувати військові обов'язки і що їй потрібні особливі умови. Нещодавно розгорівся скандал – дівчині відмовили у вступі на офіцерський курс тільки через стать.

Вперше на рівні з чоловіками на параді в День Незалежності побачимо тендітний – жіночий батальйон. Зараз дівчата активно готуються до події. Про те, що мають право крокувати на головній площі країни, доводили на фронті.

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Проте гендерна дискримінація в українському війську аж ніяк не в минулому. Декілька днів тому Поліна Кравченко, яка зараз є прес-офіцером 56 бригади, поскаржилася у Facebook. Дівчина хотіла пройти річний офіцерський курс. І вже коли подолала довгу дорогу з Донеччини, де служить, до Львова, в Академії сухопутних військ їй відмовили.

І знаєте в чому причина ? На річний проект "стань офіцером за рік" дівчат не набирають. Знову жінок обмежують, і закон про гендерну рівність не до кінця гендерний, – написала обурена Поліна.

Окрім Поліни, відмовили й іншим дівчатам, які намагалися вступити на курс. Поліна погодилася дати інтерв'ю нашому телеканалу. Проте в останній момент змушена була відмовитися. Адже її керівництво, скаржиться, почало на неї тиснути.



Поліна Кравченко – прес-офіцер 56 бригади

А от у Міноборони кажуть, що не можуть втручатися у ситуацію і рішення навчальних закладів. Правила і умови вступу до навчальних закладів Міністерства оборони, і Збройних сил України, і також до військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів затверджується ректорами і начальниками цих установ.

Проти жінок-військових нічого не мають, – виправдовуються в академії. Пояснюють, що зараз в закладі навчаються 160 дівчат. Але офіцерський експрес-курс був експериментальний. І мовляв, поки що до студенток на цій програмі не готові.

Немає зараз можливості просто навіть створити комфортні умови для цих дівчат. Вони мають жити в нормальних комфортних умовах, не можуть же вони перебувати в тих самих казармах, що й хлопці,

– зазначив в.о. заступника начальника Національної академії сухопутних військ Антон Миронович.

Оксана – досвідчений офіцер, провела на війні три роки. За її словами, комфортні умови для жінок, які служать, не потрібні. А гендерні стереотипи – проблема, яка існує ще з радянських часів.



Оксана Якубова – екс-заступниця командира батальйону

Інколи такі стереотипи навіть мають підґрунтя, розповідає Оксана. Адже часто дівчата приїжджають на фронт влаштувати особисте життя або заробити, проте далеко не всі. А ті, які будують військові кар'єру, змушені докладати втричі більше зусиль, щоб їх сприймали на рівних. В батальйоні Оксани було 20 жінок. Вони були і кулеметниками, і помічниками гранатометників. І тільки одна злякалася і відмовилася йти на передову.

Вони дуже професійно виконували свої обов'язки і були на передовій. Коли були обвальні з генштабу комісії, перевіряли, чи вони дійсно були на передовій. Приїхали. А мої дівчата сидять і чистять автомати,

– розповіла екс-заступниця командира батальйону Оксана Якубова.

Тому Оксана радить змінювати законодавство, щоб в документах зникло таке поняття, як "жінки-військовослужбовці". Всі мають служити на однакових умовах, не переймаючись про вбиральні, душові і без дозволу відмовлятися йти на бойові чергування. А зараз такі привілеї у жінок є. Якщо ти прийшов на війну – забудь про стать.