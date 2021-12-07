Метели и снегопад: спасатели предупредили об опасности в Карпатах
Источник:телеграм ГСЧС
В высокогорье Ивано-Франковской области 8 декабря значительно ухудшится погода. Спасатели предупредили население о возможности схода лавин.
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В среду синоптики прогнозируют метели и снегопады. ГСЧС установила 3 уровень опасности.
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8 декабря, в связи со снегопадами и метелями, в высокогорье Ивано-Франковской области ожидается значительная снеголавинная опасность 3-го уровня. Советуем воздержаться от походов на высокогорье,
– подчеркнули спасатели.
Умеренная снеголавинная опасность, 2-го уровня, будет:
- 7 декабря на высокогорье Ивано-Франковской области,
- 7 – 8 декабря – на высокогорье Закарпатской области, в среднегорье Львовской области.
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- 6 декабря во Львовской области объявляли штормовое предупреждение из-за сильного снегопада. Метель даже разрушила здание бывшего супермаркета. К счастью, на момент обвала в нем никого не было.
- 4 декабря первый снег выпал в Одессе. Однако из-за плюсовой температуры он быстро растаял.
- В Карпатах уже царит настоящая зима – температура воздуха опустилась до -9 градусов.
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Полный текст публикации ГСЧС в телеграме:
Внимание! Предупреждение о снеголавинной опасности
8 декабря, в связи со снегопадами и метелями, в высокогорье Ивано-Франковской области ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень).
Умеренная снеголавинная опасность (2 уровень), будет держаться:
7 декабря на высокогорье Ивано-Франковской области.
7 – 8 декабря – на высокогорье Закарпатской области, в среднегорье Львовской области.
Советуем воздержаться от походов на высокогорье!