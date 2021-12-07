Метели и снегопад: спасатели предупредили об опасности в Карпатах

7 декабря 2021 , 14:55
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Источник:

телеграм ГСЧС

В высокогорье Ивано-Франковской области 8 декабря значительно ухудшится погода. Спасатели предупредили население о возможности схода лавин.

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В среду синоптики прогнозируют метели и снегопады. ГСЧС установила 3 уровень опасности.

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8 декабря, в связи со снегопадами и метелями, в высокогорье Ивано-Франковской области ожидается значительная снеголавинная опасность 3-го уровня. Советуем воздержаться от походов на высокогорье,
– подчеркнули спасатели.

Умеренная снеголавинная опасность, 2-го уровня, будет:

  • 7 декабря на высокогорье Ивано-Франковской области,
  • 7 – 8 декабря – на высокогорье Закарпатской области, в среднегорье Львовской области.

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Полный текст публикации ГСЧС в телеграме:

Внимание! Предупреждение о снеголавинной опасности
8 декабря, в связи со снегопадами и метелями, в высокогорье Ивано-Франковской области ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень).
Умеренная снеголавинная опасность (2 уровень), будет держаться:
7 декабря на высокогорье Ивано-Франковской области.
7 – 8 декабря – на высокогорье Закарпатской области, в среднегорье Львовской области.
Советуем воздержаться от походов на высокогорье!

Автор: Софія Мінджоса