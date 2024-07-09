Российские войска атаковали предприятие "Метинвест" в Кривом Роге: есть погибшие среди персонала

Российские войска нанесли очередной массированный удар по Украине утром 8 июля. В частности, досталось и Кривому Рогу.

Там российские войска попали в предприятие "Метинвест". В результате вражеской атаки есть погибшие среди персонала.

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Что известно об ударе по "Метинвесту"

В пресс-службе "Метинвеста" сообщили, что в результате российского обстрела погибли их сотрудники.

Мы всегда ценили сотрудников как важнейшую составляющую нашей большой горно-металлургической компании. Сегодняшняя потеря – это огромный удар для каждого из нас. От имени всех метинвестовцев выражаю глубочайшие соболезнования семьям погибших. В это трудное для вас время, знайте, мы будем рядом,

– говорится в сообщении компании.

Там также добавили, что семьям погибших и раненых сотрудников компания будет оказывать всестороннюю помощь.

Напомним, что в результате российской атаки на Кривой Рог утром 8 июля, есть десятки раненых и погибшие. Известно, что пострадало 47 человек, девять человек находятся в тяжелом состоянии, а также 10 погибших.