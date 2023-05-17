Российские стражи порядка задержали жителя Москвы, вероятно рисовавшего кресты перед сакральным для россиян праздником. В интернете появилась информация о нем.

В Москве был задержан молодой человек. Его обвиняют в рисовании загадочных меток в ночь с 8 на 9 мая в центре столицы страны-террориста. Об этом сообщают пропагандистские российские медиа, передает 24 Канал.

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Задержанным оказался 25-летний Константин Кочанов. Сначала правоохранители не хотели возбуждать уголовное дело, но затем передумали. Жителю Москвы инкриминируют хулиганство по мотивам политической ненависти.



Задержанный россиянин Кочанов / Фото из соцсетей

Какая версия российских правоохранителей

Кочанова подозревают в создании не менее 3 отметок. По версии следствия, он нарисовал красные кресты ночью перед 9 мая. Один из них появился на Нижней Красносельской улице, а еще два были замечены на Большом Козловском переулке. Местные следователи увидели в этих метках "реальную угрозу подрыва безопасности государства"

Красный крест посреди дороги / Фото из соцсетей

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У завода "Москвич" произошел пожар. На улице Южнопортова 16 мая загорелся ангар, в котором хранился мусор.

Ночью того же дня в российской столице было тревожно из-за беспилотников. На этот раз дроны снова летали возле Кремля.

На прошлой неделе появилась информация о пожаре в гостинице "Интерконтиненталь" на Тверской улице. Фотографии с черным дымом уже облетели сеть. Однако российские медиа заявили, что это горело сооружение, которое расположено неподалеку.

, фотографии с метками быстро распространились через соцсети. Они сопровождались объяснениями, что эти кресты предназначены для дронов. Вражеские СМИ сначала называли кадры фейковыми. А затем российские медиа заявили, что это якобы были геодезические отметки.